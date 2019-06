TV: Varberg hemmaslog Gais - trots två spelare färre i 20 minuter

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Varbergs BoIS - GAIS 2-1 (1-0)

Efter poängtappet senast mot IK Frej hade hemmalaget, en förmodat, stor revanschlusta inför mötet med Bosko Orovics Gais. Den förmodade revanschlustan, hos serieledarna, fick däremot negativa konsekvenser efter 18 spelade minuter. Då fick nämligen Varbergsbacken Joakim Lindner syna det röda kortet efter att ha stoppat ett friläge, från gästerna, på ett otillåtet sätt. Men hemmalaget tryckte på och strax innan halvtid kom ledningsmålet efter att Jesper Modig tryckt in ett inlägg från nära håll. Väl i den andra halvleken kom kvitteringen från gästerna. I matchens 68:e minuten dök anfallaren Arian Kabashi upp vid bortre stolpen och kunde nicka in 1-1, efter inlägg av August Wängberg. Två minuter senare blev ytterlgiare en Bois-spelare utvisad - Jesper Modig - och Gais fick därmed en chans att vinna matchen. Men med tio minuter kvar av matchen återtog hemmalaget ledningen, och fastställde slutresultatet 2-1, efter ett straffmål signerat Nahom Girmai Netabay.

IF Brommapojkarna - Trelleborgs FF 2-3 (0-1)

Två lag, som båda ramlade ur Allsvenskan i fjol, drabbades samman på Grimsta IP. Trots att det var två lag, som inför säsongen, kom från en Allsvensk sejour kan man inte påstå att något av dem har imponerat. I den först halvleken av dagens möte var det hemmalaget som hade mest boll och skapade även flertalet målchanser. Däremot saknades skärpan i avsluten och det var gästerna som gjorde matchens första mål.

I slutet av den första halvleken kom bollen fram till Sebastian Olsson som avlossade ett vackert distansskott och sköt in 0-1. Tidigt i den andra halvleken kvitterade hemmalaget genom Oscar Pehrsson, som kom högst upp på en hörna, och kunde knoppa in 1-1. Men det dröjde inte länge innan gästerna återigen hade tagit ledningen. I den 54:e minuten fick nämligen Mattias Håkansson ett friläge och han gjorde inga misstag utan rullade enkelt in bortalagets ledningsmål. Innan domare Granit Maqedonci förkunnade att matchen var över hann även Zoran Jovanovic utöka ledningen och Dusan Jajic reducera den samma. Matchen slutade således med bortaseger, 2-3.