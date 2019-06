TV: Varberg räddade kryss mot Öster - så gick det i kvällens superettanmatcher

Foto: C More.

Östers IF - Varbergs BoIS: 1-1 (1-0)

Inför kvällens möte mellan Öster och Varberg var det ett succéartat bortalag som kom till Myresjöhus Arena. Men den senaste formen för hallänningarna kunde varit bättre. I matchen mot J-Södra föll man nämligen tungt med 3-1 på Stadsparksvallen. Hemmalaget gjorde matchens första mål när man tog ledningen efter 30 spelade minuter. Genom ett placerat skott vid bortre stolpen av Filip Örnblom kunde Öster gå till halvtidsvilan med en 1-0-ledning. Trots att Varberg stundtals spelade ut Öster i den andra halvleken tog det ända till den 84:e minuten innan kvitteringen var ett faktum. Efter en fin dubbelfotare kunde Robin Book skjuta in Varbergs efterlängtade mål och fastställa slutresultatet 1-1.

Norrby IF - Syrianska FC: 3-2 (3-1)

Gästerna, såväl som nykomlingarna, Syrianska har gått tungt i årets superetta och parkerade inför kvällens möte med Norrby på en 13:e plats i tabellen. Därav var det inte helt oväntat hemmalaget Norrby som gjorde matchens första mål. Det dröjde endast 3 minuter innan Nicklas Savolainen hade spräckt nollan och nickat in 1-0. Bara några minuter efter hemmalagets ledningsmål var kvitteringen ett faktum efter att Matias Cahais, återigen på nick, gjort 1-1. 13 minuter senare var det återigen mål på Borås Arena. Denna gång genom Norrbys Robin Strömberg, som kunde klacka in 2-1. Därefter utökade Dijan Vukojevic på straff vilket gjorde att hemmalaget kunde gå till halvtidsvila med ledning 3-1. I den andra halvleken självmålade Norrbys Alen Krasnici vilket gjord att slutresultatet skrevs till 3-2.

GAIS - Degerfors IF: 0-3 (0-2)

Efter den mycket tunga derbyförlusten senast mot Örgryte väntade Degerfors på hemmaplan för Bosko Orovics Gais. Muntrare miner var det däremot hos gästerna, som vann senast efter ett sent segermål i den 95:e minuten. Det var också Degerfors som gjorde matchens första mål. Efter slarv i Gais-försvaret kunde Rasmus Alm sno åt sig bollen och placera in 0-1 vid Marko Johanssons vänstra stolpe. Efter halvtimmen spelad kom även utökningen efter att Axel Lindahl skjutit in en retur från Gais-keepern. I den andra halvlekens 70:e minut drygade Degerfors ut sin ledning och fastställde slutresultatet 0-3.