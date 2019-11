TV: Varbergs Bois klart för allsvenskan - för första gången någonsin

Det var gästerna som började bäst. Mjällby fick en drömstart. I sjätte minuten drog mittfältaren David Löfquist till från distans. Skottet var välplacerat och gick in i vänstra hörnet. Efter 24 minuter kvitterade Varbergs Bois genom specielle målskytten Astrit Seljmani. Anfallaren fick bollen av Keanin Ayer i straffområdet och avlossade ett skott som Nino Irgolic fumlade in. Sedan hände det inte särskilt mycket under resten av halvleken. Första halvlek slutade 1-1.



Andra halvlek var också väldigt händelsefattig. I 66:e minuten gjorde Mjällby sitt första byte. Målskytten David Löfquist utgick och ersattes av Mirza Halvadzic. Med en kvart kvar av ordinarie tid satte Varbergs Bois in Joakim Lindner. Ut gick Keanin Ayer. Och i 78:e minuten kom Michael Omoh in för Mjällby. Han bytte av Joel Nilsson. Med två minuter kvar kom också unge MAIF-spelaren Hampus Holgersson in i Bubacarr Jobes ställe. Båda lagen var nöjda med resultatet och spelade mer eller mindre av matchen. Det skapades egentligen inte en enda riktig målchans i andra halvlek.



När slutsignalen ljöd utbröt glädjescener. Varbergs Bois firade att de för första gången i sin historia blivit klart för allsvenskt spel och Mjällby firade att de vunnit serien. Och det var många som fick uppleva glädjen. 4461 åskådare kom till Påskbergsvallen när Varbergs Bois mötte Gais 2013. Denna match bevittnades av 4481 personer. Det betyder nytt publikrekord för hallänningarna i superettan. Nu väntar stor fest i Varberg.

Startelvor:

Varbergs Bois: Strömberg, Karlsson, Zagkrisson, Modig, Ejupi, Seljmani, Book, Girmai, Liljenbäck, Krezic, Ayer Boya.

Mjällby AIF: Irgolic, Terzic, Eriksson Ibragic, Watson, Löfgren, Gustafson, Jobe, Nilsson, Löfquist, Gustavsson, Mbaye.