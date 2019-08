TV: VSK distanserat från bottenstriden - vann mot Syrianska efter drömstart

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ett tidigt ledningsmål i matchens fjärde minut lade grunden för, numera, åttondeplacerade Västerås SK i matchen mot Syrianska. De sistnämnda är å andra sidan efter eftermiddagens förlust bara två poäng ifrån att placera sig på negativ kvalplats.

Efter avancemanget till svenska cupens gruppspel, som äger rum i slutet av februari 2020, tog Västerås en viktig seger i årets superetta. I och med 2-1-vinsten distanserar man nu sig ytterligare från bottenstriden där Gais på negativ kvalplats återfinns med åtta poäng färre än Västeråsarna.

Bortalaget startade matchen spelmässigt bäst och belönades även med ett tidigt ledningsmål redan i den fjärde minuten på Södertälje Fotbollsarena. Det var efter ett misslyckat uppspel av hemmamålvakten Dwayne Miller, som även spelade i Syrianska mellan säsongerna 2013 och 2015, som Jonas Hellgren, i straffområdet, distinkt sköt in ledningsmålet. Efter det tidiga 0-1 fortsatte bortalaget att komma till några riktigt fina målchanser när hemmaförsvaret ofta såg vidöppet ut. Precisionen i avsluten hos VSK-spelarna saknades dock - vilket gjorde att de första 45 "bara" slutade med en uddamålsledning.

Tidigt i den andra halvleken tryckte Västerås på för ytterligare ett mål men hemmaspelarna fortsatte att freda sin målställning i sista stund. Anfallaren Brian Span hade bland annat en högkalibrig möjlighet att bredsida in utökningen men Miller i SFC-målet hann före och kunde styra bort bollen. Inte hjälpte det heller hemmalaget att anfallaren Sasa Matic tvingades utgå i den 54:e minuten med en befarad knäskada. Just som Syrianska hade börjat spela upp sig kom nästa motgång - gästerna utökade sin ledning. Filip Tronét transporterade boll och Simon Johansson avslutade var melodin när den 26-årige innermittern satte spiken i kistan. Visserligen reducerade hemmalaget sent men det räckte inte utan Västerås vann med slutresultatet 1-2.

I nästa omgång, den 22:a, väntar krislaget Brommapojkarna för Syrianska, medan Västerås reser söderut för match mot Peter Swärdhs Trelleborg.