TV: Wiedesheim-Paul målskytt och straffsumpare när HBK vann drama mot Västerås

Rasmus Wiedesheim-Pauls hade en händelserik eftermiddag mot Västerås. Anfallaren vann en straff och satte den men missade chansen att ge HBK 3-2 i slutet från straffpunkten. Men HBK vann ändå efter att Sadat Karim nickat in segermålet på tilläggstid.

Rasmus Wiedesheim-Paul blev förra året utlånad till Värnamo när speltiden i Halmstad blev knapp. När tränaren Magnus Haglund ersatte Igor Krulj i HBK tidigare i år gav han den unge anfallaren chansen, något som visat sig vara ett succédrag.

På lördagen nätade 20-åringen för den tionde gången under året i superettan när Halmstad mötte Västerås. Efter ett par minuter ryckte han förbi sin försvarare men blev neddragen i straffområdet. Anfallaren tog själv hand om straffen och tryckte upp den i ena krysset.

HBK utökade ledningen knappa tjugo minuter senare när Mikael Boman tog ner ett inlägg och borrade in bollen i det bortre hörnet.

Västerås skulle replikera och ta sig in i matchen och reducerade med tjugo minuter kvar. Brian Span träffade stolpen med ett avslut från distans och Simon Johansson var först framme på returen och tryckte in bollen. Kvitteringen kom bara ett par minuter senare när Karwan Safari tryckte in en volley.

HBK var då i brygga, men fick en straff med bara minuter kvar efter en fast situation när en boll träffade en försvarare på armen. Wiedesheim-Paul klev fram igen, men brände den ett par meter ovanför ribban.

Men Halmstad skulle få alla poäng med sig. När klockan var sekunder från att kliva upp på tilläggstid klev inhopparen Sadat Karim fram och nickade in 3-2 för gästerna.

Västerås ropade sedan efter straff på tilläggstid, men domaren vinkade avvärjande och matchen slutade 3-2 till Halmstad