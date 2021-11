Tvingades lämna succéspelet bakom sig - då kom resultaten: "Vore korkat av mig annars"

2018 charmade Gif Sundsvall hela den svenska fotbollspubliken. Med ett attraktivt och vägvinnande kortpassningsspel slog Giffarna både klubbens mål- och poängrekord - vilket räckte till en åttondeplats i allsvenskan.

Joel Cedergren hade huvudansvaret, och året innan förstärkte Henrik Åhnstrand ledarstaben i en assisterande-roll. Anledningen? Åhnstrand hade bedrivit en liknande spelidé i division 2-klubben Hudiksvall vilket fångade Cedergrens uppmärksamhet.

- En av anledningarna till att jag fick jobbet var att jag och Joel såg liknande på hur man kan spela fotboll. I Hudiksvall spelade jag den typen av possession-spel där man är mån om att ha bollen, bedriva ett kortpassningsspel och på det sättet trycka ner motståndarna, skapa målchanser och dominera matchen. Den synen delade vi, och det var därför det funkade så bra, säger Henrik Åhnstrand till Fotbollskanalen.

Året därpå gick det dock tyngre. Efter en svag säsongsinledning våren 2019 fick Joel Cedergren lämna Sundsvall, som vid tillfället var tabelljumbo. Giffarna lyckades inte vända den negativa trenden och åkte ur allsvenskan senare det året.

- Vi stötte på patrull 2019 och då märkte man att det finns andra viktiga saker i fotboll. Det taktiska är en del, men sen finns det fysik. Man kan inte bortse från fysisk när man möter starka och snabba spelare. I de mest utmärkande fallen spelade lagen man-man mot oss i försvarsspelet och då märkte vi att det var svårt att få igång vårt spel, säger Henrik Åhnstrand och fortsätter:

- När det blir svårare att hitta ytor måste man ha spelare som antingen är snabbare och starkare än sin motståndare eller är duktiga på att dribbla och kan skapa yta åt sig själva. Den läxan tog jag med mig.

Degraderade till superettan.

Då, inför säsongen 2020, fick Henrik Åhnstrand förtroendet att kliva upp ett steg och ta över som huvudtränare för Sundsvall. 42-åringens första huvudtränaruppdrag på elitnivå.

Fast besluten om att ta Giffarna tillbaka till allsvenskan ville han direkt implementera en liknande spelidé som var så framgångsrik 2018 - och som han tidigare hade praktiserat i Hudiksvall. Samma filosofi som gav honom tränarjobbet i klubben från första början.

- Jag ville spela en fotboll som ger resultat och tyckte att jag hade spelare som kunde spela så som vi gjorde 2018. Det vill säga spelare som kan behålla bollen inom laget och bedriva ett kortpassningsspel. Så att sätta den spelidén var tanken när jag gick in i säsongen, säger Åhnstrand och fortsätter:

- Vi var otroligt dominanta i många matcher och fick ofta beröm av andra tränare som tyckte att vi spelade bra. Men det är en resultatinriktad bransch, och när vi inte fick resultaten med oss… Superettan är en svår serie. Det är jämnt och skiljer inte så mycket mellan lagen. Det är en ganska fysisk fotboll med mycket andrabollsspel. Ska man spela den typen av fotboll som vi ville göra måste man vara väldigt bra på det. Det måste gå fort och allt måste klaffa.

Efter en stark inledning på säsongen men en svag avslutning slutade Sundsvall på sjätte plats i superettan ifjol - en tabellplacering som inte var bra nog. Inför årets säsong tog Henrik Åhnstrand därför beslutet att byta inriktning och förändra sin spelidé till något som inte var helt förenligt med hans tidigare identitet som tränare.

- En av anledningarna till att jag ville ändra var att vi släppte in för mycket mål. Vi släppte in 48 stycken 2020 och det går bara inte. Då kände jag att just min spelfilosofi inte var så pass viktig för tillfället. Dessutom tappade vi många spelare efter förra året som var skickliga på den typen av spel. Oliver Berg, Johan Blomberg, Abdul Hudu lämnade och vi ersatte dem med andra spelartyper.

- Jag kände att det var viktigt att göra en säsong som resultatmässigt gav större utdelning. Om vi släppte in färre mål skulle vi ta fler poäng, tänkte jag. Så jag tittade på vilka spelare jag hade och hur jag kan få ut max av dem. Vi hade andra styrkor. Mittfältare som var bättre i det längre passningsspelet och forwards som var bättre på att löpa i djupled tidigt. Så vi ändrade både sättet vi försvarar och anfaller på.

Och förändringen har gett effekt. Med två omgångar kvar att spela av superettan ligger Sundsvall på andra plats och behöver nu bara en poäng för att säkra ett allsvenskt avancemang.

- Resultat är det bästa plåstret på såren. Det vore korkat av mig att inte använda spelarnas styrkor. Nu kanske det låter som att vi är något Championship-lag. Förra året snittade vi 600 passningar varje match vilket var bäst i serien, i år ligger vi trea i den statistiken. Så vi har kvar den delen, men variationen i vårt spel är större. Vi kan spela direkt, kontra men också dominera bollinnehavet.

- Det är min andra säsong som huvudtränare på elitnivå och jag har lärt mig att det är en resultatbaserad bransch. Det är ingen som tackar än för hur man spelar. Jag har alltid spelat på possession-sättet tidigare, men jag har också utvecklats och sett vad som fungerar och inte. Man måste vara flexibel utifrån spelartruppen, även om drömmen är att spela på det sättet man vill och samtidigt vinna.

En poäng är, som sagt, allt som behövs för att Sundsvall ska bli ett allsvenskt lag igen - och på lördag kan det bli klart. Då väntar nämligen ett hemmamöte med Östers IF på NP3 Arena.

- Det är klart att vi vet om läget men vi försöker att inte tänka på det. Vi har bara sagt att vi är starka hemma och kommer vi upp i nivå så har vi en bra chans. Vi går in för att vinna alla matcher och måste prestera på topp mot Öster, avslutar Henrik Åhnstrand.