Umeå kommer inte överklaga Djurics dom - men: "Inte så att vi är nöjda med straffet"

Disciplinnämnden fattade i går, onsdag, beslutet att Dusan Djuric inte kommer att få medverka i de fyra kommande matcherna för Halmstads BK. Detta efter att HBK-mittfältaren blivit anmäld och erkänt att han skrikit "jävla zigenare" till Umeås Deniz Yaldir.

Hur disciplinnämnden motiverade sitt beslut?

- Vi har följt den praxis som finns på området och sedan har vi vägt in att eftersom domaren inte hörde det under matchen så fick inte Djuric ett rött kort vilket innebär att han inte fick den automatiska avstängningen. Det har vi vägt in i beslutet och då landade vi på totalt fyra matchen, sa disciplinnämndens ordförande Erlend Stavehaug till Fotbollskanalen i går.

På frågan om varför det inte blev fler matcher svarade Stavehaug:

- Det är praxis, när det gäller rasistiska yttranden från en spelare till en motspelare och det inte finns några förmildrande eller försvårande omständigheter.

Umeås klubbchef, Danny Persson, berättade i går för Fotbollskanalen att de fortfarande inte bestämt sig för om en överklagan kommer skickas in eller inte.

Nu har de bestämt sig.

- Vi kommer inte att överklaga. Jag har suttit och resonerat med Deniz och vi hade samma ingång i det här ärendet. Vi lägger inte den största vikten om han (Djuric), får fyra, tio eller 20 matchers avstängning utan det viktiga för oss – och för Deniz – är att det blir en markering och att det lyfts till ytan. Sedan kan man så klart resonera matcher hit och dit, men det lämnar vi till andra att göra, säger Persson.

- Det är inte så att vi sitter och är nöjda med straffet som delades ut, så är det absolut inte, men vi tänker inte sätta oss och sia om X antal matcher. Det viktiga är att problemet lyfts.