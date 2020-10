Uppgifter: Halmstad säljer sin skyttekung till norsk storklubb

19 mål i superettan för Halmstad i fjol, 13 mål i superettan hittills i år. Rasmus Wiedhesheim-Pauls framfart i den blå tröjan har gjort att större klubbar fått upp ögonen för honom och nu uppges forwarden vara på väg att lämna HBK.

Norska TV2 och Nidaros skriver att 21-åringen är nära en flytt till Rosenborg. Enligt Nidaros är det bara detaljer som återstår att lösa innan affären är i hamn.

I dagarna sålde Rosenborg en forward, Torgeir Børven, till turkiska Ankaragücü och nu ska klubben ha in en ersättare. Den som värvas in kommer få konkurrera med svenske Dino Islamovic, som just nu är tränaren Åge Hareides förstaval längst fram i planen.

Wiedhesheim-Pauls avtal med HBK löper över 2021, vilket innebär att Rosenborg behöver köpa loss honom.

Det norska transferfönstret stänger på måndag.