Uppgifter: Så stor är bandyklubbens skuld till VSK Fotboll

I måndags gick VSK Bandy ut med dystra besked om klubbens ekonomiska situation. Bandyklubbens situation påverkar även VSK Fotboll, vilket Fotbollskanalen tidigare skrivit om.

Superettan-nykomlingen skrev nämligen 2015 ett marknadsavtal med bandyklubben, ett typ av samarbete som skulle gagna bägge parter. Utfallet blev dock inte vad någon av parterna tänkt och samarbetet har avbrutits. VSK Bandy kan nu inte betala sin skuld till fotbollsklubben.

- Fotbollen har gått upp i superettan vilket vi är oerhört glada för att vi gjorde och att tillhöra svensk elitfotboll som vi numera gör när vi spelar i superettan, det innebär också en annan ekonomi för en klubb som Västerås Sportklubb. Det gäller både intäktssidan och framför allt utgiftssidan. Så svaret på din fråga är att alla pengar som finns behövs för att nu etablera oss i superettan vilket är den första målsättningen vi har. På lite längre sikt vill vi spela i allsvenskan så vi behöver så klart få in alla pengar vi kan få. Det här är ett avbräck för oss, att samarbetet inte fungerat och att vi inte fått in de intäkter vi behöver, sa Christer Blom, ekonomiansvarig och styrelseledamot i VSK, till Fotbollskanalen under onsdagen.

Parterna har inte velat uppge hur stor skulden är. Tidningen VLT kommer nu med nya detaljer i ärendet. VLT skriver att skulden är uppe i 4,2 miljoner kronor, efter att ha ökat med 3 miljoner bara under hösten. 1,2 miljoner av den totala summan är ett lån som bandyklubben tog i februari. VSK Bandys ordförande Gisela Stockhaus ville inte blanda ihop det med skulden från marknadsavtalet.

- Det är ett lån. Det här är det innevarande avtalet, sa hon till Fotbollskanalen under onsdagen.

Enligt VLT så fungerade samarbetet mellan klubbarna så att bandyns marknadsavdelning skulle jobba för båda föreningarna. Avtalet gjorde att VSK Bandy skulle få två tredjedelar av intäkterna och fotbollen en tredjedel. Men bandyn har enligt källor till tidningen inte kunnat betala de marknadspengar som fotbollen haft rätt till.

Senaste betalningen kom enligt VLT till fotbollen i somras och har sedan upphört helt, vilket lett till att skulden snabbt ökat.

VSK Fotboll har ett extramöte den 19 december där man ska ställning om ytterligare ett lån till bandyn, något som enligt VLT kan avgöra hela bandyklubbens framtid.

Bandyn har till den 31 december på sig att betala skulden till VSK Fotboll.