Varberg-tränaren hyllar skyttekungen: "Finns spelare som gått utomlands för 30 miljoner som inte har hans kvalitet"

Astrit Seljmani har öst in mål i superettan under våren.

Men ännu har Varberg inte fått in några bud på skyttekungen.

- Det är spelare som gått utomlands som kostat 30 miljoner som inte har Astrits kvalité, säger Varbergs tränare Joakim Persson till Hallands Nyheter.