Västerås klart för allsvenskan - första gången på 27 år

Olearys var bokat och det var upplagt för firande redan i tisdags. Men då Utsikten slog Öster fick Västerås SK vänta med att fira sitt allsvenska avancemang.

När topplaget Gais kom på besök hade VSK däremot möjlighet att säkra uppflyttning av egen maskin då det endast krävdes en poäng för att allsvenskan 2024 skulle vara ett faktum.

Matchen bjöd på fin inramning, 6500 sålda biljetter innebar nytt publikrekord.

Västerås fick ett tidigt bra läge då Abdihakim Ali klackade fram bollen till Åslund som inte lyckades få bollen på mål.

Lagen turades därefter om att skapa målchanser men skärpan i avsluten lös med sin frånvaro.

Men i den 32 minuten så small det. Och det var gästerna som gjorde det då Filip Beckman nickade in 1-0 för Gais efter att VSK tappat markeringen på en hörna.

Västerås fick en drömstart på andra halvlek då Jabir Abdihakim Ali placerade in 1-1 för Västerås. Och skyttekungen var inte klar där. Åtta minuter senare satte han sitt andra mål för eftermiddagen då han bröstade ner bollen i straffområdet och behärskat satte 2-1 till VSK.

Gais saknade inte lägen men Anton Fagerström stod för flera fina räddningar.

Och då Skövde vann mot Utsikten så säkrade VSK avancemanget redan innan matchen mot Gais var över. Kort därefter blåste domaren för matchen och publiken stormade planen.

- Det betyder jättemycket för mig, jag har gått igenom en jäkla massa och nu är det skönt att vara bidragande för en fin förening, fina supportrar, säger matchhjälten Jabir Abdihakim Ali i Discovery.

På frågan hur han ska fira svarar han:

- Jag är sämst på det men jag får "go with the flow".

Huvudtränare Kalle Karlsson:

- Det går inte att beskriva. Det är obeskrivligt men samtidigt odiskutabelt, jag tycker att vi varit så stabila hela säsongen. Vi har gjort mycket rätt och tillslut var det inget snack, säger Karlsson i Discovery plus.

- Det betyder massor för den här staden, det är en stad som inte upplevt så mycket idrottsframgångar, fortsätter han.

Senast Västerås spelade i allsvenskan var 1997.

Startuppställningar:

Västerås SK: Fagerström - Magnusson, Nsabiyumva, Douglas - Gefvert, Ask, Edlund, Larsson - Johansson, Abdihakim Ali, Åslund.

Gais: Krasniqi - Wängberg, Norén, Beckman, Frej - Lundgren, Åberg, Henriksson - Amatkarijo, Ahl Holmström - Lindberg.