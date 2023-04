Viktor Elm: "Kanske att Ingelsten är intressant"

I fjol åkte Helsingborgs IF ur allsvenskan efter att ha slutat näst sist i serien.

Inledningen av den här säsongen, där målsättningen varit uppflyttning, har varit svag och efter tre omgångar är poängnollan intakt.

På grund av resultaten har därför sportchef Andreas Granqvist samt tränarduon Mattias Lindström och Alvaro Santos fått sparken.

Fotbollskanalens expert Viktor Elm reagerar på beskedet:

- Man ska inte ge efter för fansens krav, men jag tror att det har legat i luften under en tid. Samtidigt är det tråkigt och det ska man inte sticka under stol med. Det är människor och det är människor som försöker och vill väl, men inte riktigt lyckas. Efter tre raka förluster och sedan lite värvningar som kanske inte slagit så väl ut, då är det klart att det blir svårt. När det vädras missnöje så öppet och från olika håll så kanske det inte var helt oväntat. Men samtidigt lider man med människorna som jag vet vill HIF väldigt.

Det tar tre omgångar, hur ser du på att det går så pass fort?

- Det kanske har legat i luften lite grand. Det är också svårt att säga något kring tajmningen. Det kanske är jättesmart att göra det snarast, för man har inget facit. Man hade kanske kunnat vänta och då hade det kommit några segrar. Sådant vet man aldrig. Vill man göra en förändring kanske man vill göra den tidigt, innan det går för lång tid och man har förlorat ännu fler matcher. Tajmingen är alltid dålig för sådana här beslut, oavsett hur man vänder och vrider på det.

Vad tror det här innebär för Granqvists, Lindströms och Santos eftermälen?

- Jag tror inte det påverkar så mycket. De har gjort mycket bra för HIF genom åren. Det är skillnad om det kommer dit någon som inte har ett hjärta för klubben, gör det dåligt och sedan försvinner. Jag tror man får större förståelse från supporterhåll när det är klubbikoner vi pratar om. Visst, det är synd, men de vill HIF:s allra bästa och har säkert gjort allt för att det ska bli bra. Jag tror inte att det kommer att påverka så mycket. Det blir en tuff uppgift för den som kommer in, både som sportchef och tränare. Det är en förening som vill gå uppåt i seriesystemet och där det har varit turbulent under en tid. Det är ingen lätt uppgift för den som kommer in.

Vilka, om det är både en sportchef och tränare, skulle vara passande namn för HIF?

- Jag skulle nog vilja se en tränare som vågar tänka lite nytt och som ställer höga krav. Det är en sådan förening som tål ganska höga krav. Det är svårt med ett specifikt namn med tanke på tillgången på tränare och vilka som är lediga. Jag skulle inte vara rädd för HIF om jag var HIF:are, säger Elm och fortsätter:

- Kanske Patrik Ingelsten som har jobbat därnere och som jag känner väl. Han har gjort det bra i Eskilsminne nu och han har också lyckats bra i Halmia dessförinnan. Det kanske kan vara ett intressant namn.

- Sportchef är jättesvårt att hitta ett namn, man kanske någon som vågar att hålla tillbaka lite grand. Som inte satsar stora pengar på spelare, någon som tar ett nytag och kanske prioriterar ekonomin. Någon som inte får panik bara för att det har börjat lite knackigt.

Var tror du att HIF landar i serien?

- Jag tror inte de har med vare sig toppen eller botten att göra. Det blir nog en mittenplacering.