Zeljkovic sköt tre poäng till Öis - säsongens första seger

Tabelljumbon Örgryte IS tog under tisdagskvällen emot Örebro SK på Gamla Ullevi i superettan. Och framför hemmapubliken på Gamla Ullevi var det just Öis som tog ledningen.

13 minuter stod på klockan när skyttekungen Ajdin Zeljkovic fick bollen i straffområdet och kyligt placerade in 1-0 vid bortre stolpen. Det var forwardens sjunde fullträff den här säsongen.

Ställningen stod sig till pausvilan, och i andra halvlek tryckte ÖSK på för ett kvitteringsmål. Då fick man ett jätteläge att ta sig tillbaka i 80:e minuten. Gästerna fick straff, fram klev Ahmed Yasin som dock inte lyckades överlista Robin Wallinder i Öis-målet.

Ingen kvittering där, i stället kunde Ajdin Zeljkovic avgöra matchen när han satt 2-0 på tilläggstid. Segern var Örgrytes första för säsongen och betyder att man nu lämnar jumboplatsen och går upp på negativ kvalplats på bättre målskillnad än Jönköpings Södra.

ÖSK ligger på tionde plats i tabellen.

Startelvor:

Örgryte: Wallinder - Gustafson, Azulay, Haglind Sangré, Dahlqvist - Bohlgren, Paulson, Ackermann - Bärkroth, Ahl Holmström, Zeljkovic.

Örebro: Eskelinen - Björnkvist, Moro, Andrésson, Dahl - Ekani Mpindi, Walker, Seger - Yasin, Milleskog, Larsson.