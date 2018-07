12.00: Se lottningen av svenska cupen här

Syd

SEF-lag (elit): BK Häcken, Falkenbergs FF, GAIS, Halmstad, Helsingborgs IF, IF Elfsborg, IFK Göteborg, IFK Värnamo, Kalmar FF, Landskrona BoIS, Malmö FF, Norrby IF, Trelleborgs FF, Varbergs BoIS FC, Örgryte IS FF.

SDF-lag (distrikt): Eskilsminne IF (div 1), FC Rosengård 1917 (div 2), Hisingsbacka FC (div 2), Hässleholms IF (div 2), Karlskrona UF (div 3), Lindome GIF (div 2), Lunds BK (div 1), Motala AIF FK (div 2), Skoftebyns IF (div 2), Smedby AIS (div 3), Torns IF (div 1), Växjö United FC (div 3), Sävedalens IF (div 2), Assyriska Turabdin IK (div 2), Skövde AIK (div 1), Assyriska BK (div 3)

Nord

SEF-lag (elit): AIK, Athletic Eskilstuna, Dalkurd, Degerfors IF, Djurgården, Gefle IF FF, GIF Sundsvall, Hammarby, IF Brommapojkarna, IFK Norrköping FK, IK Brage, IK Frej Täby, IK Sirius FK, Jönköpings Södra IF, Örebro.

SDF-lag (distrikt): Akropolis IF (div 1), Arameisk-Syrianska IF (div 1), Brottby SK (div 4), Enskede IK (div 2), FC Gute (div 2), Friska Viljor FC (div 2), Hudiksvalls Förenade FF (div 2), IF Sylvia (div 2), Karlbergs BK (div 2), Karlstad BK (div 2), Nyköpings BIS (div 1), Sandvikens IF (div 1), Strömsbergs IF (div 2), Team TG FF (div 1), Carlstad United BK (div 1), Västerås SK FK (div 1)