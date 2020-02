18-åring ny lagkapten i Dalkurd: "Otroligt häftigt - ålder spelar ingen roll"

I vintras lämnade Peshraw Azizi Dalkurd. Det innebar att Uppsalalaget blev av med sin lagkapten och sedan dess har det inte varit höljt i dunkel vem som ska få bära bindeln i år.

Nu är det klart.

Dalkurd meddelar på Twitter att Christoffer Styffe, 18, blir ny lagkapten.

- Det är otroligt häftigt att få representera klubben som lagkapten. Jag känner mig otroligt hedrad eftersom jag är så ung, som många kan se som något negativt. Det ska bli riktigt roligt, säger han till klubbens Youtube-kanal.

Han fortsätter:

- Ålder spelar ingen roll. Jag har spelat fotboll länge, varit kapten tidigare och jag tycker att axlar rollen bra. Jag ska försöka leda laget så bra jag kan.

Det är heller ingen dussinmatch som Styffe får lagkaptensansvaret i för första gången. Hans premiär med bindeln i tävlingssammanhang blir mot Djurgården på Tele2 Arena.

- Det ska bli spännande och riktigt kul. Det är en stor match, men det är stora matcher man vill spela och det är dem man ser fram emot.

Talangen Christoffer Styffe gick till Dalkurd i somras från Djursholm. Förra säsongen gjorde han tre framträdanden för klubben i superettan.

Djurgården-Dalkurd sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Avspark klockan 12.30 under lördagen.