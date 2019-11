18:30: Se lottningen av svenska cupens gruppspel på Fotbollskanalen

Damsidan: De geografiska grupperna.

De högst rankade understrukna.

Norra: Piteå IF DFF, Umeå IK FF, IK Uppsala Fotboll, Mallbacken IF Sunne, KIF Örebro DFF, Eskilstuna United DFF, AIK, Djurgårdens IF FF.

Södra: FC Rosengård, IF Limhamn Bunkeflo, Kristianstads DFF, Vittsjö GIK, Växjö DFF, Kungsbacka DFF, Kopparbergs/Göteborg FC, Linköpings FC.

Herrsidan: Seedade och oseedade lag

Seedade lag, i ordning: Djurgården, ev Malmö FF, Hammarby, ev AIK, IFK Norrköping FK, BK Häcken, IFK Göteborg, IF Elfsborg, Örebro, IK Sirius FK, Östersund, Falkenbergs FF, Kalmar FF, GIF Sundsvall, Athletic Eskilstuna, Mjällby AIF

Kan bli både seedade och oseedade, i ordning: Varbergs BoIS FC och IK Brage.

Övriga oseedade lag, i ordning: Jönköping Södra IF, Halmstad, Örgryte IS FF, Dalkurd, Västerås SK FK, GAIS, IF Brommapojkarna, Syrianska FC, Sandvikens IF, ev IFK Värnamo, Eskilsminne IF, Sollentuna FF, Oskarshamns AIK, FK Karlskrona, ev Enskede IK.

Källa: svenskfotboll.se