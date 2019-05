AFC kan tvingas spela 36 mil hemifrån vid cuptriumf

AFC Eskilstuna gör upp om att bli svensk cupmästare och i potten ligger en kvalplats till Europa League. Skulle AFC vinna och få spela om en plats i turneringen kan laget behöva flytta sina hemmamatcher. Detta på grund av att belysningen på Tunavallen i dagsläget inte tillåter Europaspel från Uefas sida, enligt Eskilstuna-Kuriren. Och klubben kan få spela sina hemmamatcher 36 mil söderut, i Göteborg.

- Ullevi har vi fått klartecken ifrån och det är klart att vi kan spela där om vi går till Europa League-kval. Men vi har fortfarande förhoppningen om att kunna spela på Tunavallen om vi gör några saker med belysningen, säger AFC:s klubbchef Jose Franco till Eskilstuna-Kuriren.

Franco menar dock att kommunen sagt att de ska åtgärda Tunvallen vid en eventuell AFC cuptriumf.

- Kommunen har sagt att om vi vinner finalen, så tar de tag i Tunavallens problem med belysningen direkt så att arenan får Uefacertifiering. Av det vi fått information om kan det handla om att i stort sett bara justera lamporna för att belysningen ska hålla måttet, så det har vänt lite och målet just nu är att få ordning på Tunavallens belysning.

Cupfinalen mellan Häcken och AFC Eskilstuna senare under torsdagen sänds på C More Fotboll, TV12 och cmore.se. Sändningen startar 14.30.