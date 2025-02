AIK-nyförvärv kan debutera direkt i cupen

Hammarby IF

AIK premiärspelar under fredagskvällen mot Degerfors IF på hemmaplan i svenska cupen. Under morgonen går AIK ut med att nyförvärven Johan Hove och Aron Csongvai, som presenterades i torsdags, är en del av truppen och kan debutera.

Däremot saknas ett annat nyförvärv - yttern Danilo Al-Saed som är skadad (underkropp). Vidare är även Abdihakim Ali, Taha Ayari, Eskil Edh, William Hofvander, Martin Ellingsen och Jere Uronen utanför truppen med anledning av skadeproblem.

Rasmus Bonde, Emmanuel Gono, Charlie Pavey och Aaron Stoch Rydell är i sin tur inte uttagna av konkurrensskäl.

Matchen sänds på TV4 Play.