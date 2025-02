AIK ute ur svenska cupen - trots seger

Djurgårdens IF

Inför sista gruppspelsomgången var förutsättningarna tydliga för AIK. Laget behövde vinna med minst två mål mot IFK Värnamo på hemmaplan, samtidigt som Degerfors och Trelleborg var tvungna att kryssa, för att ta sig vidare till kvartsfinal i svenska cupen.

Och de svartgula fick en drömstart. Redan i den tredje minuten dundrade Victor Andersson in 1-0 på halvvolley. Han snappade upp en nickrensning från Värnamo-håll och fick se sitt hårda skott gå rakt in i bortre hörnet.

I övrigt hände det inte särskilt mycket i den första halvleken. 18-årige mittfältaren Andreas Redkin, som för dagen fick chansen som ”nia” istället för John Guidetti, hotade i den 40:e minuten efter att ha vunnit en djupledsduell men hans avslut täcktes då bort. Annars uteblev målchanserna för hemmalaget.

Målskytten Victor Andersson var inte nöjd med AIK:s spel efter första halvlek.

- Vi sprang för mycket utan boll. Vi hade inte bollen tillräckligt mycket och vi skapade inga målchanser. Vi måste försöka behålla bollen mer och etablera spel på deras planhalva, så att inte vi springer hela tiden. Vi måste låta dem springa lita också, sa Andersson till TV4 Play i paus.

Förre AIK-spelaren Axel Björnström, som numera spelar i Värnamo, sa följande i samma sändning:

- Det är klart att det är speciellt (att möta AIK), framför allt innan och sådär. Man har en god känsla när man går ut på den här planen. Men när domaren blåste igång var det ganska normalt.

I den 49:e minuten skapade Värnamo en bra målchans. Men Mohammad Alsalkhadis avslut gick tätt utanför bortre stolpen.

AIK-förvärvet Aron Csongvai var sedan, i 68:e minuten, nära att öka på ledningen till 2-0. Men hans frispark gick till slut utanför ena stolpen.

Några minuter senare tvingades hemmalagets målvakt Kristoffer Nordfeldt rädda ett skott från inhopparen Johnbosco Kalu nere vid ena stolpen.

AIK gjorde därefter sitt efterlängtade 2-0-mål. I den 77:e minuten byttes forwardsstjärnan John Guidetti in och två minuter senare skallade han läckert in ett inlägg från Mads Thychosen i nät - via bortre stolpen.

Matchen slutade 2-0 till AIK, men gruppfavoriten säkrade ändå inte avancemang till kvartsfinal. AIK fick vänta flera minuter på att matchen skulle spelas klart i Värmland, där TFF till slut slog Degerfors med 1-0 och därmed blev klart för kvartsfinal.

- Speakern sa precis att Trelleborg vann med 1-0. Så är det med det, säger AIK:s Anton Salétros till TV4 Play och fortsätter:

- Det var något vi siktade på (kvartsfinal), men vi gjorde inte det tillräckligt bra. Det är surt.

Lottningen av slutspelet i svenska cupen sänds på Fotbollskanalen på måndag med start runt klockan 20.50.

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Filip Benkovic, Sotirios Papagiannopoulos, Thomas Isherwood - Mads Thychosen, Aron Csongvai, Anton Salétros, Victor Andersson (John Guidetti 77) - Johan Hove (Alexander Fesshaie 91), Andreas Redkin (Stanley Wilson 93), Dino Besirovic.

Värnamos lag: Hugo Keto - Victor Larsson, Hugo Andersson (Emin Grozdanic 63), Johan Rapp, Axel Björnström - Frank Junior Adjei (Simon Thern 63, Fred Bozicevic 82)), Luke Le Roux, Albin Lohikangas (Wenderson 63) - Kenan Bilalovic (Johnbosco Samuel Kalu 63), Mohammad Alsalkhadi, Ajdin Zeljkovic.

