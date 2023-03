AIK:s Europa-dröm i kras: "Tomt nu"

I fjol slutade AIK:s herrlag femma i allsvenskan. Därför fick inte laget en plats i Europa Conference League-kvalet via seriespelet. Enda chansen att nå ut i Europa under 2023 var således att vinna svenska cupen. Men under måndagen gick den drömmen i kras.

Gnaget föll i kvartsfinalen mot Hammarby med 2-1.

- Det är tråkigt. Från och till gjorde vi en bra prestation. Det är surt. Men vi får gå vidare. Vi har kommit en bra bit men vi är inte klara, säger kaptenen Alexander Milosevic.

Tränaren Andreas Brännström:

- Oerhört surt. Det här var ändå en bra möjlighet för oss. Det är tomt nu. Tyvärr får vi acceptera läget vi är i och jobba därifrån.

Mittbacken Jetmir Haliti är inne på samma linje.

- Vi får helt enkelt ställa oss in på allsvenskan rakt av. Vi har 30 matcher där. Det är bara att gå vidare, säger Haliti.

Han fortsätter:

- Det är klart att det är surt att åka ut mot Hammarby. Derby. Kvartsfinal. Det känns katastrof. Men om vi ska vara ärliga: de gjorde mål på en hörna och tack vare en hands. Vi brände lite lägen.

Bajen möter Mjällby i semifinalen av svenska cupen.