AIK:s glädjebesked: Spelar cupmatcherna på Strawberry Arena

Speldatum för herrarnas gruppspel är helgerna 15-16 februari, 22-23 februari och 1-2 mars. Gruppsegrarna går vidare till kvartsfinaler 8-9 mars och semifinaler 15-16 mars. Finalen spelas 29 maj.

Grupp 1: Malmö FF, Västerås SK, Utsiktens BK, Skövde AIK.

Grupp 2: Hammarby, Kalmar FF, Varbergs Bois, Stockholm Internazionale.

Grupp 3: AIK, IFK Värnamo, Trelleborgs FF, Degerfors IF.

Grupp 4: Djurgården, IFK Göteborg IK Oddevold, Sandvikens IF.

Grupp 5: Mjällby, Halmstads BK, Gefle IF FF, Landskrona Bois.

Grupp 6: Gais, IFK Norrköping, Karlbergs BK, Örebro SK.

Grupp 7: Elfsborg, Brommapojkarna, IK Brage, Örgryte IS.

Grupp 8: Häcken, Sirius, Östers IF, Helsingborgs IF.