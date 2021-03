AIK:s plan i derbyt mot Hammarby: "Får bära eller brista"

Under söndagen ställs AIK borta mot Hammarby i ett helt avgörande derby om vilket av lagen som tar sig vidare till kvartsfinal i svenska cupen.

Båda lagen har vunnit sina två första matcher i cupgruppspelet, men pressen ligger på AIK inför söndagens match. Laget behöver nämligen vinna för att ta sig vidare då Hammarby har bättre målskillnad och därför tar sig vidare med ett kryss.

Hur AIK ska agera i matchen? Genom att spela sitt eget spel och vara modigt.

- Som vanligt måste vi vara kompakta och noggranna i vårt försvarsspel. Samtidigt handlar mycket om vi måste vara modiga, spela vårt spel, våga spela ut och visa upp vårt register. Vi ska inte gå in i en sådan här match med en känsla av att vi ska hålla igen. Vi ska ut och visa vilka vi är och stå för det. Sedan får det bära eller brista. Det är så jag ser det framför mig, säger AIK:s tränare Bartosz Grzelak till Fotbollskanalen.

ANNONS

AIK vann båda derbyna mot Hammarby i fjol, men det tror inte Grzelak spelar någon som helst roll inför söndagens möte.

- I vår värld är det helt betydelselöst. Det är inget vi pratar om och det har gått ett halvår sedan vi möttes senast. Framför allt hos dem. De har tagit in en del nya spelare och det här är en unik match, en avgörande gruppspelsmatch, det är vad det är, säger han.

Vad tycker du om det du har sett av Hammarby?

- Jag vill inte recensera deras spel så, mer än att jag tycker de verkar vara framåtlutade och ha ett gott självförtroende. Det är det jag noterat som en karaktär på laget och det är det vi förbereder oss för.

Vad förväntar du dig för matchbild mot Hammarby?

- Jag förväntar mig ett rätt aggressivt Hammarby. Det är ett lag som är väldigt framåtlutat, både i sitt anfallsspel och i sitt försvarsspel. Jag förväntar mig en match med mycket intensitet. Samtidigt tycker jag att vi är bättre förberedda i år på att hantera högintensitetsmatcher. Så det ska bli spännande att se om det också är fallet. Jag tror att det blir en klassisk derbymatch. Det ska bli kul.

ANNONS

I AIK:s två första matcher i cupens gruppspel har Grzelak gett flera unga spelare chansen. I den senaste matchen mot AFC Eskilstuna, som AIK vann med 4-0, fick till exempel Tom Strannegård (18 år), Eric Kahl (19) och Erik Ring (18) chansen från start. Grzelak menar dock att det inte finns någon tydlig strategi kring att ge unga spelare chansen bara för att. Han menar i stället att det är deras prestation som styr hur mycket speltid de får.

- Min inställning till det här är att det inte är någon mänsklig rättighet eller att man ska få spela sig till att bli etablerad. Det är något man förtjänar. Jag blir väldigt glad om vi kan få fram unga spelare, men det ska också vara unga spelare som ständigt tar steg och bidrar till att laget blir bättre. På den här nivån finns det inte att man får massa matcher utan att leverera. Som ung spelare får du ta de chanser du får och jag tycker att Eric Kahl och Bilal Hussein är goda exempel på spelare som haft tuff konkurrens framför sig i form av rutinerade spelare, men över tid har de slagit ut all konkurrens. De har gjort prestationer där de har bidragit till vårt spel och då blir man etablerad. Det är så det funkar. Jag är glad när vi får fram unga spelare, men det är inget självändamål utan det ansvaret lägger jag på spelarna, att ta chansen när man får den, säger Grzelak.

ANNONS

I en intervju med Fotbollskanalen under lördagen pratade Stefan Billborn om matchen mot AIK, där han bland annat var tydlig med att Solnalaget kommer vara att räkna med i år. Hammarbys tränare var också förvånad över att Bajen har högre ställda förväntningar på sig kontra AIK.

- Det är ju lite konstigt. Men jag vet inte. Efter den säsongen som de hade i fjol tror jag de tycker att det är ganska skönt att andas ut. Men de är nog ganska medvetna om att de är bra. Jag tror inte de tvivlar på det, men jag tror inte de har något problem med att de inte är uppsnackade, sa Billborn.

Vilka förväntningar ska man då ha på AIK inför årets säsong? Det är en fråga som Bartosz Grzelak hittills inte har reflekterat kring.

- Just nu är vi inne i ett cupspel där vi vill gå så långt som möjligt. När man ställer upp i en tävling vill nog alla gå så långt som möjligt. De förväntningar vi har är att vi ska göra ett bra cupäventyr, mer än så har vi inte reflekterat. Vi har tappat många erfarna spelare, nästan över 1000 elitminuter av högstaligafotboll, och vi har egentligen bara tagit in en spelare som spelat på den här nivån tidigare. Sedan har vi många unga spelare som jag tycker tagit kliv under vintern. Det är glädjande, men att redan nu i början av mars, börja prata allsvenskan, det får jag ta längre fram. Nu vill vi bara ta oss vidare i cupen, säger Grzelak.

ANNONS

I derbyt mot Hammarby kommer AIK definitivt att få klara sig utan viktige kuggen Per Karlsson som är skadad. En spelare som däremot är aktuell för spel är anfallsförvärvet Nicolas Stefanelli.

- Om allt går som det ska borde han vara spelklar, säger Grzelak som inte kan svara på om Stefanelli är med i truppen mot Bajen.

- Det får du se. Jag har inte tagit ut truppen än, men han är i alla fall tillgänglig.

Hur mycket har han tränat?

- Han har varit med och tränat lite grann. Eller känt på det. I vilken form går inte jag in på, men han har känt på det.

Men jag kan tolka det som att han inte är redo för 90 minuter?

- Så kan du kanske tolka det.