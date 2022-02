ALLA TV-TIDER: Så sänder C More Svenska Cupen för herrar

Samtliga matcher streamas på C More





Grupp 1

2022-02-20 15:15 Malmö Gais C More Fotboll

2022-02-20 15:00 Ängelholm Värnamo C More

2022-02-26 13:00 Värnamo Gais C More

2022-02-26 15:15 Ängelholm Malmö C More Fotboll

2022-03-05 17:30 Malmö Värnamo C More Fotboll

2022-03-05 17:30 Gais Ängelholm C More

Grupp 2

2022-02-19 15:15 AIK Örgryte C More Fotboll

2022-02-20 13:00 Eskilsminne Örebro C More Mix

2022-02-27 15:00 Örebro Örgryte C More

2022-02-27 15:15 Eskilsminne AIK C More Fotboll

2022-03-07 19:00 AIK Örebro C More Fotboll

2022-03-07 19:00 Örgryte Eskilsminne C More

Grupp 3

2022-02-21 19:00 Djurgården Brage C More Fotboll

2022-02-21 19:00 Brommapojkarna Halmstad C More

2022-02-27 13:00 Brommapojkarna Djurgården C More Fotboll

2022-02-27 13:00 Halmstad Brage Sportkanalen

2022-03-05 13:00 Brage Brommapojkarna C More Fotboll

2022-03-05 13:00 Djurgården Halmstad Sportkanalen

Grupp 4

2022-02-19 13:00 Elfsborg Sundsvall C More Fotboll

2022-02-19 13:00 Skiljebo Degerfors Sportkanalen

2022-02-27 17:00 Skiljebo Elfsborg C More

2022-02-27 17:30 Degerfors Sundsvall C More Fotboll

2022-03-06 15:15 Elfsborg Degerfors C More Fotboll

2022-03-06 15:15 Sundsvall Skiljebo C More

Grupp 5

2022-02-20 17:30 Hammarby Falkenberg C More Fotboll

2022-02-20 17:00 Ytterhogdal Häcken C More

2022-02-26 13:00 Häcken Falkenberg C More Mix

2022-02-26 17:30 Ytterhogdal Hammarby C More Fotboll

2022-03-06 13:00 Hammarby Häcken C More Fotboll

2022-03-06 13:00 Falkenberg Ytterhogdal C More

Grupp 6

2022-02-20 13:00 Sylvia Sirius C More

2022-02-20 13:00 Kalmar Trelleborg Sportkanalen

2022-02-27 13:00 Sirius Trelleborg C More

2022-02-27 13:00 Sylvia Kalmar C More Mix

2022-03-06 17:30 Trelleborg Sylvia C More

2022-03-06 17:30 Kalmar Sirius C More Fotboll

Grupp 7

2022-02-19 13:00 Sollentuna Varberg C More Mix

2022-02-19 17:30 Norrköping Öster C More Fotboll

2022-02-28 19:00 Sollentuna Norrköping C More Fotboll

2022-02-28 19:00 Varberg Öster C More Mix

2022-03-05 15:15 Öster Sollentuna C More

2022-03-05 15:15 Norrköping Varberg C More Fotboll

Grupp 8

2022-02-20 13:00 Göteborg Landskrona C More Fotboll

2022-02-20 13:00 Mjällby Norrby C More

2022-02-26 13:00 Norrby Göteborg C More Fotboll

2022-02-26 13:00 Mjällby Landskrona Sportkanalen

2022-03-06 13:00 Landskrona Norrby C More

2022-03-06 13:00 Göteborg Mjällby Sportkanalen