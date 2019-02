Andreas Johansson gör tävlingsdebut för nygamla klubben: "Ska bli inspirerande att möta allsvenskt motstånd"

Efter tio år på vift är Andreas Johansson tillbaka i HBK. Mittbacken gav i somras beskedet att han skulle lämna IFK Norrköping för att vända hem till sin hemstad i Halmstad. Nu har han laddat upp med sin nygamla klubb inför nästa säsong genom att bland vinna två träningsmatcher mot Gais respektive Varbergs Bois, kryssa en gång mot Mjällby samt förlorat mot danska Lyngby.

- Det är fortfarande tidigt på säsongen, vi är i februari. Jag och några till är nya och man lär sig någonting nytt hela tiden i varje match i relationerna mellan spelare och ledare. Vi är i början, men på sikt blir det här bra. Det känns helt okej samtidigt som vi har blandat resultat i träningsmatcherna, men det har varit ganska mycket onödiga omställningsmål i dem. Men vi gnuggar på bra, säger han till Fotbollskanalen.

Det är först nu som tävlingssäsongen drar igång för Halmstad då den svenska cupen startar. HBK ställs mot Östersunds FK och då kommer Andreas Johansson att få spela sin första tävlingsmatch sedan hemkomsten.

- Det ska bli jätteskoj att dra igång. Svenska cupen är jättebra när den har blivit som den blivit.

Halmstad ställs i sin grupp mot Östersunds FK, Sirius och Karlstad. Det är en tuff lottning för superettanlaget då klubben ställs mot två allsvenska klubbar. I den första matchen möter HBK ÖFK.

- Det är klart att det är ett bra motstånd. De hade ju den bästa placeringen av oss i gruppen förra året. De är ju favoriter i gruppen. Jag har själv varit i den sitsen med Norrköping nu i ett par år. De har också kanske en fördel i och med att de har två hemmamatcher medan vi har två bortamatcher mot två allsvenska lag. Samtidigt är det inspirerande att möta allsvenskt motstånd för att se var vi står. Vi har såklart en ambition om att göra det så bra som möjligt.

Vad tror du om era chanser i cupen?

- För mig är det jättesvårt att svara på. Vi ska åka upp och prestera och sedan får vi se vad resultatet blir. Vi ska prestera bra fotboll, ta lärdom och utvecklas som lag. På sikt ska det här bli bra och det börjar nu.

Halmstads BK:s möte med Östersunds FK börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.