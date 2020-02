Anvegård målskytt i Rosengårds överkörning

Rosengårds anfallsstjärna Anna Anvegård blev inte uttagen i Peter Gerhardssons svenska landslagstrupp till Algarve cup i mars, men visade däremot fin form under lördagen genom att stå för ett mål i Skånelagets storseger mot Västerås BK i premiären i svenska cupen.

Anvegård hoppade in i 63:e minuten och fastställde i 82:a minuten slutresultatet till 5-0. Dessförinnan fick hon från bänken se Sanne Troelsgaard ge laget ledningen, Johanna Rytting Kaneryd utöka till 2-0 och Anam Imo nicka in 3-0 under matchens första 25 minuter. 4-0-målet stod i sin tur svenska landslagsbacken Jessica Samuelsson för strax före halvtid.

Rosengård ställs härnäst mot IS Halmia den 14 mars och därefter väntar Kristianstads DFF i sista gruppspelsmatchen i svenska cupen. Nu väntar därmed uppehåll i cupspelet för landslagsspel i Portugal, dit det svenska landslaget reser för träningsmatcher i Algarve cup.