Asbaghi förväntar sig hungrigt Bajen: "Antar att de är revanschsugna"

Poya Asbaghi ser fram emot cupkvartsfinalen, som det är osäkert om André Calisir och Giorgij Charaisjvili kan spela.

- Det blir jättekul att spela kvartsfinal i svenska cupen. Det är en härlig utmaning och vi vill gå så långt som möjligt i turneringen. Det ska bli kul att se hur vi klarar av det tajta schemat, säger han.

Huvudtränaren tror att det blir en tuff uppgift för hans mannar.

- Hammarby på Tele2 Arena är kanske den tuffaste utmaningen man kan få i cupen och allsvenskan. De är ett otroligt skickligt offensivt lag. Jag antar att de är revanschsugna efter smällen mot AIK. Och vi är revanschsugna efter 2-6-förlusten vi åkte på i höstas. Försvarsspelet blir viktigt mot Hammarby.

Asbaghi tycker att det är tråkigt att de snart tappar högerbacken/mittfältaren Nzuzi Toko. Under onsdagen berättade klubben och Toko att man går skilda vägar i slutet av juni, när kontraktet löper ut.

- Han var vår kapten senast av en anledning. Det är en bra fotbollsspelare som är användbar på många olika positioner. Det är klart att han kommer att bli saknad, men så funkar fotbollen. Jag har fått ta farväl av många spelare som jag har velat behålla. När en dörr stängs öppnas en annan, säger tränaren.

17-årige stjärnskottet Jesper Tolinsson längtar till avspark mot Bajen. Mittbacken hoppade in mot Varberg och startade mot Mjällby senast.

- Det blir kul med kvartsfinal mot ett bra lag. Det blir säkert en bra match. Vi har goda förutsättningar för att vinna om vi gör det vi ska. Det blir spännande, säger Tolinsson till Fotbollskanalen.

Hur tycker du att det har gått för dig i inledningen?

- Helt okej, tycker jag. Jag är hyfsat nöjd med mina prestationer. Det har varit kul att hoppa in och köra.

Hur var det att spela med Mattias Bjärsmyr mot Mjällby?

- Jo, det var kul. Han har spelat här länge och vet hur det är. Han är duktig.

Vad tror du blir avgörande i matchen mot Hammarby?

- Kanske att vi låser deras viktiga spelare och inte ger dem så mycket tid.

Vad tror du att du kan bidra med om du får spela?

- Att försöka stänga igen så bra som möjligt där bak och styra spelet. Vi får se hur matchbilden blir, men jag ska göra det bästa av det.

Hur mycket tror du att du kan utvecklas i år?

- Jag tror att jag kan utvecklas ganska mycket. Jag vill bli bättre fysiskt och jag vill bli bättre i duellspelet, säger Jesper Tolinsson.

Hammarby-IFK Göteborg har avspark klockan 18.00 under torsdagen. Matchen sänds i C More Fotboll. Den kan även streamas på cmore.se.