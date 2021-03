Bahoui självsäker inför derbyt: "Kanske blir det hemmafest"

På söndag väntar derby mellan Hammarby och AIK på Tele2 Arena. Inför matchen är förutsättningarna tydliga: AIK måste vinna, annars går Hammarby vidare från gruppspelet i svenska cupen.

Nabil Bahoui vill inte sticka ut hakan inför derbyt och säga vilket lag som är favorit, men ytteranfallaren är ändå självsäker.

- Jag kör på det gamla vanliga. Gör vi det vi ska göra bra, tar med oss det vi gjort bra och korrigerar det som varit mindre bra, då brukar det gå hem. Vi har fullt fokus på oss själva och jag tror stenhårt på oss. Det känns som vi fått ordning på vissa bitar vi inte hade ordning på förra året och kan vi bygga på det kan det bli bra, säger han till Fotbollskanalen.

Under fjolårssäsongen hade både AIK och Hammarby det tungt i allsvenskan, där Gnaget till slut hamnade på nionde plats i tabellen efter att under en tid varit inblandad i bottenstriden. Under säsongen vann dock AIK både derbyna mot Hammarby och överlag har laget ett fint facit i just derbysammanhang mot Bajen. Till exempel vann man också båda derbyna 2018.

Bahoui tror dock inte att detta spelar speciellt stor roll i söndagens möte.

- Alla derbyn är en match i sig. Det är kul att kolla på sviter, men jag tror inte de spelar så stor roll när matchen väl börjar. Vi är väldigt självsäkra och vårt mål är att studsa tillbaka efter en tuff säsong i fjol. Det här är en bra början, att få en bra start i cupen så att vi kan få en Europaplats. Det börjar redan nu och det är skönt att få känna på lite tävlingsinstinkt. Gör vi det vi ska göra, det spelar ingen roll vilket motstånd det är, känner jag mig ganska trygg i att säga att det brukar gå hem. Vi fokuserar på oss själva och vad vi ska göra. Många har varit med om derbyn förut och det är inget nytt, säger han.

Vad tror du det blir för matchbild mot Hammarby?

- Det känns som en låst match. Det kommer handla om att ta till vara på sina chanser och inte bjuda på så mycket. Det blir nog ett typiskt derby. Vi vann senast med 3-0 på Friends, men jag tror det här blir en tight match. Det är min spontana tanke.

Hur tycker du att Hammarby sett ut i sina första cupmatcher?

- Vi har såklart kollat igenom lite grann och precis som med alla andra lag som vi kollar på. Vi tittar på vad de är bra på och mindre bra på. Vi försöker på något sätt ha med oss det, men i grund och botten handlar det om vår spelidé och vad vi vill åstadkomma med just den här matchen. Det är en gruppfinal och det ska bli roligt, och ännu mer för våra fans. Jag skulle säga att det blir folkfest, men nu blir det kanske hemmafest i stället.

Bahoui är också tydlig med att han tror på sitt lag.

- Jag skulle lägga tipset på oss själva. Vi måste tro på oss, men det är hårt jobb som måste ligga bakom. Vi måste tro på oss och förhoppningsvis går det vägen. Ibland kan det vara små detaljer som avgör och jag hoppas vi är påkopplade redan från start. Absolut så tror jag på oss, säger han.

På de offensiva positionerna har AIK flera alternativ att tillgå. Som spjutspets i lagets 4-3-3-uppställning har till exempel Henok Goitom och Bojan Radulovic spela. Dessutom har AIK värvat in Nicolas Stefanelli som också kan användas på positionen, precis som Nabil Bahoui. Han ser sig dock som mer av en ytteranfallare,

- Jag kan spela på alla offensiva positioner, även den positionen lite bakom anfallaren. Men naturligt sett är jag på kanten, det är där jag varit från dag ett. Forward kan jag mer spela om vi är två, men det viktigaste är inte vad som är bäst för mig utan för laget. Kan jag bidra om jag spelar mittback, vilket jag inte tror, så gör jag det. Naturligt spelar jag på kanten, men jag börjar bli mer och mer bekväm centralt, säger Bahoui som också berättar kring sina känslor att Nicolas Stefanelli är tillbaka i AIK.

- Jag är superglad att han är tillbaka. Han känner till klubben och har AIK i DNA:t. Vi får en annan spelartyp. Vi har redan Bojan och Henok på den positionen och alla har olika egenskaper i ryggsäcken. Stefenelli har annorlunda saker som är bra och sedan bidrar han till en konkurrens som behövs. Han känner till klubben och det är bara att gå ut och köra för honom.

Du ser söndagens derby mellan Hammarby och AIK på C More Fotboll och på cmore.se. Avspark 13:00.