Bekräftat: Göteborgsderbyt återupptas i morgon utan publik

IFK Göteborg-fans inledde andra halvlek med att skjuta raketer.

Då avbröts matchen - och efter 50 minuter kom besked om att derbyt skjuts upp.

Matchdelegat Niklas Bengtsson meddelade att matchen spelas färdigt i morgon utan publik.

- Tid kommer att meddelas under kvällen, säger Bengtsson till C More.