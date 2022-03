Bekräftat: Nalic stängs av i tre matcher – missar AIK: “Lite för hårt”

- Jag är inte expert och vill inte blanda in mig in beslutet som domaren tar och vill aldrig göra det. Men det var lite för hårt. Okej, direkt rött kort är för mig alltid två matcher - om det är en extrem situation kanske det är mer. Men det var inget slag, mer en "push" som du alltid ser under match. Jag vet inte, vi måste respektera det som SvFF säger och han är avstängd i nästa match, säger Milojevic.

