Bergvall strålar efter drömdebuten: "Tänkte: 'Är det sant eller inte?'"

Djurgårdens omskrivne talang Lucas Bergvall, som klubben hämtat in från BP i vinter, gjorde tävlingsdebut i blårandigt under måndagen. Mittfältaren fick hoppa in i 76:e minuten hemma mot Landskrona Bois i svenska cupen.

Mer speltid än så behövde inte 17-åringen för att göra sitt första mål i nya klubben. På tilläggstid placerade han in 6-1 i bortre hörnet.

- Ett jättefint mål. Han gjorde flera bra aktioner och några mindre bra aktioner. Det positiva väger över helt klart, berömmer tränaren Thomas Lagerlöf.

Lagerlöf berättar att unge Bergvall mått bra av att Djurgården den senaste tiden inte tränat lika hårt som tidigare under försäsongen.

ANNONS

- Vi drog ner belastningen efter (träningslägret på) Kanarieöarna och tanken med det var att det skulle lyfta lite för alla, men framför allt för de yngre som riktigt gick på hörntänderna under en period. Det har verkligen lyft i Lucas fall.

Den 17-årige debutanten är överlycklig när han träffar media efter matchen.

- Jag kände när jag fick chansen: "Nu måste jag ta den", och det blev lyckat, säger nyförvärvet om målet.

Matchbollen fick han med sig hem från arenan.

- Ja, det var inte mitt initiativ men jag fick den av materialaren, säger Bergvall och ler stort.

- Det känns overkligt att få chansen här hemma på Tele2, framför supportrarna och hela Djurgårdsfamiljen. Att sen göra mål i debuten… det känns helt overkligt. När jag gjorde målet tänkte jag: "Är det sant eller är det inte sant?". Jag var tvungen att tänka till en gång

ANNONS

Han utvecklar:

- Det här har varit min dröm sedan jag var liten. Jag har alltid hejat på Djurgården och det har varit en dröm att få spela på Tele2. Att få göra mål på det, det känns helt perfekt.

När han får frågan vad som blir nästa steg för honom efter den här debuten svarar han:

- Jag ska upp klockan 08.30 och träna. Det är bara att fortsätta köra. Jag hoppas få mer speltid och kunna utvecklas.

Bergvall förklarar att han fått anpassa sig till en hårdare träning i Djurgården och att han med tiden blivit mer och mer bekväm med klivet från BP.

- Jag har växlat upp vad gäller min pigghet. Jag orkar mer än när jag kom hit. Det är tack vare fysteamet, som har gett mig ett bra upplägg. Jag har kunnat kliva av lite tidigare på vissa träningar och så vidare. För jag har inte samma kropp som de mer rutinerade allsvenska spelarna. Det har de gjort bra.