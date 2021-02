Beskedet: Hammarby-anfallaren missar cupmatchen

Hammarby vann övertygande mot AFC Eskilstuna (4-1) i den första cupmatchen. På söndagen väntar bortamöte med division ett-klubben Oskarshamns AIK.

När Hammarby presenterade sin trupp stod det klart att anfallaren Gustav Ludwigson missar matchen. Anledningen? Sjukdom.

Även Dennis Widgren, Paulinho, Darijan Bojanic och Aimar Sher är inte tillgängliga för spel.

Ludwigson var det största utropstecknet i Hammarby under flolårssäsongen. Med sina tolv mål och nio assist tog han hem den allsvenska poängligan.

Matchen startar 15.00 och går att se på C more fotboll, samt streama via Cmore.se.