Birmancevics dom efter succén: "Har kommit in i rytmen lite - men får stryk varje match"

Insatsen mot AIK i går var kanske 24-åringens mest anonyma under årets svenska cupen-spel. Veljko Birmancevic kom inte loss i en match där MFF hade ett spelmässigt övertag men som AIK kom tillbaka i och ordnade förlängning.

I den 114:e minuten tilldömdes MFF en straff och fram klev Birmancevic och placerade in sitt sjätte mål i svenska cupen - det sjunde om man räknar in målet i omgång två också. Birmancevics är inte MFF:s självskrivna straffskytt, men 3-2-målet räckte för en förlängningsseger och avancemang till semifinal.

Du var med i straffsituation i första halvlek. - Jag vet inte om den var exakt i straffområdet. Sedan kom en situation med Martin som gick in i en motståndare men där domaren inte blåste straff. Det kanske var att vi fick tillbaka den senare - vi hade också en tredje situation med Malik (Abubakari) i första halvlek. Jag kan inte avgöra exakt men sedan fick vi straffen och utnyttjade den.

Konstgräs är inte ditt favoritunderlag, nu väntar en till match på det.

- Jag spelade aldrig på konstgräs i Serbien och vande mig aldrig. Nu har vi tränat i två månader på det och jag har redan kommit in i rytmen lite, så det är lite enklare nu. Men man behöver verkligen träna lång tid för att komma in i rytmen. Förra säsongen tror jag inte att jag gjorde ett enda mål i allsvenskan (på underlaget) så det handlar alltjämt om träning. Man kan säga att spelare som tränar på konstgräs har en fördel. Jag har kommit in i rytmen men vill göra det på riktigt.