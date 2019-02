Blåvitt-basen efter fyrverkerierna: "Nu gäller det att ställa folk till svars"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Göteborg ställdes under måndagskvällen mot Gais i första derbyt sedan 2012, men matchen spelades aldrig klart. Bara några sekunder in i andra halvlek avbröts matchen efter att Blåvitt-fans tände pyroteknik och fyrade av raketer in mot planen på Bravida Arena. Det ledde till att beslut togs om att skjuta upp matchen till i morgon, tisdag.

Blåvitts klubbdirektör Max Markusson var besviken efteråt och klargjorde att föreningen kommer att gå vidare med händelsen och identifiera de som bland annat avfyrade raketerna.

- Förmodligen är det en grupp som ville demonstrera någonting. Vi hade ett mötet inför matchen som vanligt och det har varit en bra planering inför. Vi har vidtagit de åtgärder som vi trodde var nödvändiga. Vi vet att det här är en match som framkallar mycket känslor men det här är fel sätt att demonstrera, säger han till GP.

- Vi får titta över på hur de här pjäserna har smugglats in. Men där har vi redan fått indikationer på hur pjäserna smugglades in och vem som gjort vad. Nu gäller det att ställa folk till svars för sina handlingar och det hoppas vi att vi ska kunna göra, fortsätter han.

Markusson berättade vidare att föreningen har "ett fantastiskt förhållande" till klubbens fans och var tydlig med att detta endast berör en viss grupp supportrar.