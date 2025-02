Blåvitt besegrade Oddevold - Heintz målskytt i tävlingsdebuten

Hammarby IF

Östers IF

IFK Göteborg tog sig an superettanlaget IK Oddevold i sin cuppremiär under söndagen.

Blåvitt förde spelet i stora perioder under upptakten av den första halvleken, men utan att komma till några större målchanser.

Det första - stora - läget kom med 18 minuter spelade. Då slog Eman Markovic ett vasst inlägg som Linus Carlstrand mötte med pannan. På målvaktsreturen fick Ramon Pascal Lundqvist ett jätteläge, som misslyckades med att få bollen i nät.

IFK Göteborg fortsatte att ha ett stort spelövertag före paus, vilket renderade i som bäst några intressanta halvchanser. Men saknaden av skärpa framför mål var här påtaglig.

- En helt okej halvlek. Vi har rätt bra kontroll men vi skapar lite för lite. Vi hade några halvchanser och en-två större. Men utöver det borde vi kunna skapa lite mer, sa Felix Eriksson till TV4 Play i paus.

IFK Göteborg-backen om vad de blåvita behövde justera till den andra halvleken:

- Vi måste höja bolltempot. Vi söker rätt ytor men vi är inte riktigt där liksom. Vi måste tro på det hela vägen och ha bra leverans - då kommer målet.

Efter paus var Blåvitt fortsatt spelförande utan att skapa några större målchanser. Åtminstone under den första knappa kvarten.

Därefter fick göteborgarna i stället hjälp av gästerna med att göra 1-0. Efter ett vackert spel på mittplan satte Lundqvist bollen ut mot Markovic, som ur en svår vinkel spelade bollen mot mål där Jesper Merbom Adolfsson blev syndabock för Oddevold och stötte bollen i eget nät.

- Göteborg tvingar Oddevold att springa i hög fart mot eget mål. Inlägget är så pass bra att man som mittback vet att om man släpper bollen blir det farligt bakom en. Bra anfall. Det gick snabbt, sa expert Andreas Alm i TV4:s sändning.

I Blåvitt tre första matcher för året har de två gjorda målen (mot Rosenborg och Brentford B) bägge varit självmål från motståndarna. Nu hade IFK Göteborg det rätta flytet ännu en gång, alltså.

Oddevold fick sin första heta målchans med 70 minuter spelade, där Merbom Adolfsson hade chansen att ta revansch på sig själv i offensivt straffområde. Men då gick det tunga volleyförsöket just över mål.

Minuten senare var det dags för IFK Göteborg att själva stöta in sitt första mål för säsongen. Detta efter ett vackert anfall där Noah Tolf hittade in till Tobias Heintz - som tryckte in bollen kliniskt i nät. Heintz första mål, i sin första tävlingsmatch för IFK Göteborg.

- Det är ett vackert avslut, konstaterade TV4:s kommentator Peter Backe i sändningen.

Det blev således slutresultatet, där IFK Göteborg till sist fick en fin start på cupspelet 2025.

- Det var gott att få det målet. Jag hade tre-fyra stora chanser jag skulle satt innan så det var viktigt för mig att få sätta det målet, säger målskytten Tobias Heintz till TV4 Play efter slutsignal.

- En svår match. Det är svårt att spela mot ett lag som kommer hit för att ligga lågt och kontra på oss. Men vi gjorde en okej match och skapade en del chanser. Bra start.

Om sin debut säger ytterforwarden:

- Det är härligt att spela för vår publik. Otroligt skönt, en fin känsla att känna lite på bollen och ha publiken bakom sig. Det var bra.

Alexander Almqvist i Oddevold:

- Vi kanske visade dem lite för mycket respekt, till en början. Vi spelade lite väl enkelt och de kunde trycka tillbaka oss. Vi kunde spelat mer känner jag. Då blir det att man slår lite längre bollar för att trycka upp laget men när vi inte vinner den får de bara köra på. Då blir det tufft, säger han till TV4 Play.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari - Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf (Trondsen 89) - Kruse (Carlén 76), Jagne - Markovic (Clemmensen 69), Lundqvist, Heintz (Brantlind 89) - Carlstrand.

IK Oddevold: Saetra - Merbom Adolfsson, Almqvist, Hedenquist - Engelbrektsson, Kalludra, Forssell, Kjellman Olblad, Krezic - Wiedesheim-Paul, Rogulj.