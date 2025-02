Blåvitt körde över Sandviken - Clemmensen debutmålskytt

Östers IF

Gefle IF

Djurgårdens IF

IFK Göteborg satte full fart framåt direkt i cupmötet med Sandvikens IF.

Redan i den första minuten kunde Eman Markovic dundra fram längs högerkanten och komma till avslut - men bortamålvakten Hannes Sveijer räddade ut till en hörna.

Minuten senare var Markovic framme igen, men träffade då ribban efter ett vackert Blåvitt-anfall.

Efter en stark start fick Blåvitt slutligen utdelning i den 14:e minuten. Markovic stod för inspelet - och Ramon Pascal Lundqvist tryckte in bollen vackert med vänsterfoten på ett tillslag.

Sandviken stack upp emellanåt, men IFK Göteborg fortsatte att vara det bättre laget under den första halvleken. Det höll på att ge ytterligare utdelning med 36 minuter spelade efter att Noah Tolf slagit ett finfint inlägg som Sebastian Clemmensen nickade just utanför stolpen.

Annons

Två minuter senare fick Clemmensen en ny chans. En stor sådan, sedan Tobias Heintz hittat dansken i djupled - men avslutet, ensam med målvakten, blev helt missriktat och missade mål.

I pausintervjun med TV4 Play gav målskytten Ramon Pascal Lundqvist sin syn på den blåvita insatsen under de första 45 minuterna:

- Jag tycker att vi får för dåligt bett i pressen. Jag tycker att vi inte spelar ur första pressen heller tillräckligt snabbt, då får de lite tryck och vi får skicka lite långt lite för ofta, sa Lundqvist.

Han kommenterade sedan sitt mål i den 14:e minuten.

- Jag fick en bra yta och en perfekt boll och hann först på den.

Har du satt upp någon kravbild på dig själv för säsongen? Det är ju många som väntar sig att du ska bli en poängspelare.

- Ja alltså det är ju mitt mål och det är det jag strävar efter, så får vi se hur många poäng jag kan sätta dit.

Annons

Sandviken hade i den första halvleken bud på en straff när Johan Arvidsson gick i marken. I pausintervjun med TV4 Play förklarade han att han hade velat se domaren blåsa.

- Han touchar mitt ben och sedan kanske den är lite billig, men han kan lika väl blåsa tycker jag, sa Arvidsson.

Blåvitt var mycket när att utöka sin ledning direkt efter paus, men Markovic lyckades missa det nästintill öppna målet med pannan mitt framför mål - och fick istället se bollen gå över ribban.

Minuterna senare skulle IFK Göteborg däremot få utdelning. Då vann Felix Eriksson bollen högt upp i planen och serverade Sebastian Clemmensen - som iskallt placerade in 2-0 till hemmalaget.

Blåvitt tryckte på även för ett 3-0-mål, där Clemmensen hittade Markovic som åter fick ett mer eller mindre öppet mål vid den bortre stolpen. Men norrmannen missade återigen och placerade istället avslutet i burgaveln.

Annons

I den 70:e minuten kom 3-0-målet. Noah Tolf spelade fram Tobias Heintz som vek in från vänsterkanten och placerade in bollen i nät (eventuellt via en touch på Imam Jagne?).

Det blev matchens sista mål - och Blåvitt kunde räkna hem ytterligare tre poäng i cupgruppen.

I den sista omgången ställs IFK Göteborg mot Djurgårdens IF på bortaplan. Stockholmarna möter Oddevold på Bravida arena under söndagen, men sannolikt blir nästa helgs stormöte helt avgörande för utgången i gruppen.

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlberg - Eriksson (Santos 76), Bager, Erlingmark, Tolf (Trondsen 76) - Kruse, Jagne - Markovic (Thordarson 64), Lundqvist, Heintz (Brantlind 83) - Clemmensen (Fenger 64).

Sandvikens IF: Sveijer - Arvidsson (Käck Ofordu 67), Harletun, Samuelsson, Engqvist, Sjöstrand - Simba (Tagesson 76), Söderberg, Kiani, Mahammed - Thellsson (Carlsson 76).