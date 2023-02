Blåvitt-sten vandaliserad - timmar innan derbyt

IFK Göteborg ställs under söndagen mot Gais i ett glödhett Göteborgsderby i den andra gruppspelsomgången i svenska cupen. Senast de bittra rivalerna möttes var under 2019, och då avbröts matchen efter att IFK-supportrar skjutit in raketer på planen, vilket resulterade i att Gais i slutändan tilldömdes seger med 3-0 och vann gruppen.

Med timmar kvar till söndagens derby rapporterar GP att Blåvitts minnessten, som är placerad på Karlsrofältet i Göteborg, har blivit vandaliserad, då den blivit täckt av grön och svart färg. Tidningen har även kommit över en bild, som visar den vandaliserade stenen.

Minnesstenen är en viktig symbol för IFK Göteborg, då det var på Karlsrofältet, som Blåvitt spelade föreningens första match någonsin under 1904.

Göteborgsderbyt sänds med start klockan 13.00 på söndag på C More.