Blåvitt undvek fiasko – blixtvände på stopptid

IFK Göteborg inledde cupspelet med att åka till Södertälje för att möta Nordic från Ettan. Och när Blåvitt vaskar fram en chans efter bara 20 sekunder så trodde kanske en del att det här skulle bli en enkel seger för bortalaget?

Men så blev det inte.



Chansen efter 20 sekunder var det Arbnor Mucolli som fick. Sebastian Hausner slog en lång boll ut till Thomas Santos till höger. Han hittade in till Mucolli, men avslutet smet utanför.



Det var Nordic som gjorde matchens första mål.



Mohammad Fazal sprintade fram längs vänsterkanten, tog sig in i straffområdet och föll omkull efter att ha stött ihop med Oscar Wendt. Yoann Fellrath var säker när han placerade in bollen i mål.



Nordic gjorde även matchens andra mål.Efter 20 minuter slog hemmalaget ett högt uppspel mot Fellrath. Båda IFK Göteborgs mittbackar Gustav Svensson och Sebastian Hausner klev fram på honom, men Fellrath vann och nickskarvade så att Johannes Tahan fick ett friläge från mittplan. Pontus Dahlberg kom ut6, men Tahan rullade enkelt in 2-0.Mardröm för IFK Göteborg.Men bortalaget kom igen.Efter 29 minuter hittade Lucas Kåhed till Mucolli som tog sig in i straffområdet och sköt, bollen gick via Gabriel Aphrem och in i mål.Sex minuter senare ville Blåvitt ha straff efter att Mucolli ramlat, men mittfältaren fick gult kort för filmning.IFK Göteborg tryckte på för ett mål och efter 41 minuter fick Oscar Pettersson ett jätteläge. Hausner lyfte in bollen bakom Nordics backlinje där Pettersson dök upp och klippte till på volley - men rakt på målvakten Angelo Melkemichel.Det stod 2-1 efter den första halvleken.- Vi gör två individuella misstag i princip. Vi orsakar en straff och sen går ”Gurra” (Gustav Svensson) och ”Haus” (Sebastian Hausner) på samma boll på tvåan. Det är inte så mycket att säga mer än att det är för dåligt. Sen framåt, lite högre tempo bara, vi har några chanser men vi behöver skapa betydligt mer, sa Oscar Wendt.- Om man bortser från de fel vi gör är det klart att man kan åka på en kontring när man trycker ner dem. Om man bortser från de två situationerna som leder till två mål så är det okej bakåt.Nordics målskytt Tahan var nöjd.- Jag känner mig bra och får göra ett mål, härligt. Jag ville bara få in mitt första mål för United och det känns bra. Det är stort och det är jätteroligt för mig att göra mitt första mål i svenska cupen.Den andra halvleken var bara 35 sekunder när IFK Göteborg fick straff. Santos slog ett inlägg som gick på Emmanuel Swedis arm. Mucolli klev fram och slog bollen till höger - men dit kastade sig Melkemichel och räddade.Men kvitteringen kom.Efter 53 minuter slog Mucolli ett inlägg från vänster. Laurs Skjellerup dök upp framför mål och nickade - men Melkemichel räddade igen. Men Santos höll sig påpassligt framme på returen och tryckte in 2-2.Nu tryckte bortalaget på för ett ledningsmål och efter 63 minuter trodde nog de flesta på straff när Oscar Wendt såg ut att bli neddragen av Aziz Harabi. Men domaren valde att inte blåsa.Sex minuter senare fick inhoppare Linus Carlstrand en jättechans. Lucas Kåhed tog sig fint fram till vänster och spelade in till Carlstrand som fick öppet läge och tryckte till - men Melkemichel räddade.Mitt i den blåvita pressen så gick hemmalaget upp i ett anfall - och gjorde 3-2.Kevin Ali fick tid på sig mot passiva motståndare och slog ett inlägg från höger. Bollen nådde över bortalagets backlinje, där Gustav Svensson markerade Fellrath. Fellrath nicklobbade in bollen över Dahlberg.En rejäl kalldusch för Blåvitt som fick jaga kvittering. Efter 83 minuter var det inte långt borta när Mucolli fick bollen vid straffpunkten och klippte till, men avslutet gick utanför.

Därefter försvarade sig hemmaspelarna, men i den tredje stopptidsminuten tilldömdes Blåvitt en ny straff efter en tilltrasslad situation.

Fram steg återigen Arbnor Mucolli och den här gången lyckades han vänta ut Melkemichel innan han placerade in kvitteringen.

Men dramatiken var inte slut där och minuten senare stack IFK Göteborg upp på nytt.

Kolbeinn Thordarson blev lämnad ensam i offensivt straffområde och kunde hitta en lucka bakom Melkemichel och 4-3 var ett faktum efter 95 minuters spel.



Startelvor:

Nordic: Melkemichel - Alvers, Fazal (Arabi 16), Adomako, Aphrem, Laturnus - Fellrath, Ali - Swedi, Gürsac, Tahan (Chidi 65)



IFK Göteborg: Dahlberg - Wendt, Svensson, Hausner, Trondsen (Salomonsson 70) - Mucolli, Thordarson, Kåhed (Carlén 79), Santos (Yalcouye 79) - Skjellerup (Carlstrand 61), Pettersson.