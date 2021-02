Blåvitts besked: Thern kan göra debut i cupen

IFK Göteborg ställs under söndagen mot Gif Sundsvall hemma i andra gruppspelsmatchen i svenska cupen. Förra helgen vände Blåvitt ett 3-1-underläge till seger med 4-3 mot ettan-laget Sandviken och nu väntar, på pappret, lite tuffare motstånd.

Nu meddelar Blåvitt att nyförvärvet Simon Thern är en del av lagets matchtrupp och kan göra debut under söndagen. Däremot är inte Jakob Johansson, Patrik Karlsson Lagemyr, Noah Alexandersson och Yahya Kalley en del av truppen. Samtliga kör fortsatt rehabträning.

Anfallsförvärvet Kolbeinn Sigthorsson är heller inte en del av truppen, då han "stegrar sin träning successivt för att vara klar för spel lite längre fram".

Blåvitts möte med Sundsvall börjar klockan 13.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.