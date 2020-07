Blåvitts talang Alhassan Yusuf inför cupen: "Vi är favoriter"

GÖTEBORG. Både IFK Göteborgs huvudtränare Poya Asbaghi och mittfältstalangen Alhassan Yusuf, 19, är fast angelägna om att Blåvitt ska besegra Elfsborg och nå cupfinal. - Jag ser oss som favoriter. Att de vann senast spelar ingen roll, säger Alhassan Yusuf. - Det är all in som gäller, säger Poya Asbaghi.

Alhassan Yusuf förväntar sig en jämn drabbning.

- Det kommer att bli en väldigt tuff match. Men vi siktar på att vinna och gå till final, säger 19-åringen när Fotbollskanalen träffar honom på Kamratgården.

Han har premiärtorsken mot Elfsborg i färskt minne.

- Det var absolut en tuff match. Insatsen var bra, trots att vi förlorade. Vi ska fortsätta med de bra sakerna och så får vi se om det funkar. Jag tror att vi har en väldigt bra chans att gå till final. Vi ser verkligen fram emot matchen, säger han.

Han håller sitt IFK Göteborg som favoriter.

- Min känsla säger mig att vi är favoriter. Att de vann senast spelar ingen roll. Det är bara 90 minuter och allting kan hända. Vi måste vara inställda på att vinna.

Vad kan man vänta sig av dig?

- En bra match och en bra insats, säger nigerianen.

Hur ser du på säsongen så här långt?

- Vi startade lite slarvigt. Men vi försöker att förbättra oss varje match och reparera misstagen vi gör. Vi har inte hunnit träna så mycket nu, men vi försöker att utnyttja tiden vi har och bli bättre.

Har du spelat i en stor final förut?

- Nej (skratt). Jag har bara spelat i en Gothia cup-final. En finalmatch i Svenska cupen hade varit den största match som jag någonsin spelat.

Så hur stor är semifinalen imorgon?

- Det är verkligen en viktig match, för förlorar vi så åker vi ur. Vi måste ge allt för att se till så att vi spelar i finalen.

Du har kopplats ihop med en rad klubbar. Finns det några nyheter om din framtid?

- Nej, just nu vet jag inget. Jag fokuserar bara på matcherna vi har. Jag är glad över att vara här och har inte hört något om något nytt intresse. Jag har mitt fokus här och så får vi se vad som väntar, säger Alhassan Yusuf.

Likt mittfältaren är Poya Asbaghi väldigt sugen på att nå cupfinal.

- Nu är det all in som gäller. Nu är det en finalplats på spel. Vi är två matcher från att vinna en titel och när vi ser det hägra går vi såklart in med full kraft, säger huvudtränaren.

Han tycker att semifinalmotståndaren Elfsborg har övertygat.

- Elfsborg är ett av lagen som har imponerat mest i allsvenskan. Inte så mycket offensivt kanske, men defensivt. Det fick vi känna på på Gamla Ullevi. Det var en otroligt målsnål tillställning och det var svårt för båda lagen att attackera. Det sammanfattar lite hur det är just nu när vi möts. Risken är att det blir lite liknande imorgon, säger Poya Asbaghi.

Han hoppas att hans mannar kan visa upp en bättre offensiv än i premiären.

- Defensiven får gärna vara lika bra, men offensivt måste vi hitta lite nya nycklar för att öppna upp Elfsborgs kompakta försvar. Vi är inte nöjda med antalet målchanser som vi skapade mot dem senast. Vi har kvalité för att skapa fler chanser, säger han.

Angående vilket lag som bär favoritskapet säger han:

- Då Elfsborg vann i premiären tror kanske många att de är lite favorit, men vi känner en jäkla stor tilltro till att vi ska vinna den här matchen.

Klart är att det kommer att bli förändringar i Blåvitts startelva.

- Vi kommer att göra några förändringar jämfört med senast mot IFK Norrköping. Det blir inte en hel elva ut och en ny elva in, men det är några spelare som kommer att behöva skiftas, säger Poya Asbaghi.

IFK Göteborgs cupsemifinal borta mot Elfsborg börjar klockan 17.45 på torsdag och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på cmore.se.