Byteskaos i svenska cupen - superettanklubb lämnar in protest: "Går inte att utesluta omspel"

Superettan-laget Norrby blev under torsdagen utslaget ur svenska cupen. Borås-laget föll med 1-0 mot ettan-laget Utsikten efter förlängning, då Göteborgslagets Alexander Angelin avgjorde i den 118:e minuten. Efteråt kom dock fokus att hamna på något annat.

Borås Tidning rapporterar att den ena assisterande domaren tidigt meddelade att lagen "bara" fick göra ett byte under förlängningen, något som dock Norrby satte sig emot. Norrby hade nämligen enbart gjort två byten under ordinarie tid och ville därmed göra två byten till under förlängningen, men utan att få gehör.

Norrbys sportchef Lasse Nilsson tog därmed, enligt BT, fram Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser och kallade till sig huvuddomaren Bojan Pandzic, men Pandzic gick dock ändå inte med på det när Norrby ville göra ett fjärde byte i den 119:e minuten efter Utsiktens ledningsmål. Jonathan Azulay var då på väg in, men Pandzic svarade:

- Nej, ni är klara, sa domaren enligt Borås Tidning.

I föreskrifterna för svenska cupen, herrar och damer 2020/2021, som är fatställda av Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté, står det följande om byten under förlängning i svenska cupen:

"Om en match går till förlängning har vardera lag rätt att i förlängningen byta in en fjärde ersättare, oavsett hur många ersättare laget bytt in under ordinarie tid".

Nilsson bekräftade därmed efteråt att Norrby kommer att lämna in en protest.

- Vi har redan börjat skriva en överklagan, säger Nilsson till Borås Tidning.

Norrby-tränaren Mak Lind menar i sin tur att det är märkligt.

- Något var fel där. Det står ju att man har rätt till fyra byten, oavsett. Det känns overkligt, jag skall in och prata med domaren nu, säger han till tidningen.

När Fotbollskanalen når Svenska Fotbollförbundets tävlingskommittés ordförande Christer Gustafsson, så känner han inte till händelsen. Fotbollskanalen berättar då för Gustafsson om händelsen, som menar att ärendet, vid en protest, hamnar på tävlingskommitténs bord.

- Nu har jag inte alla föreskrifter i huvudet, men jag tolkar det som att det stämmer, det du läste upp, och är det så att de överklagar det, så prövas det. Generellt sett kan man säga att det inte går att överklaga bedömningsfrågor, men här låter det som att det inte är en bedömningsfråga, utan i stället något som i sådana fall går emot föreskriften så att säga, och då kan det bli ett annat läge, säger Gustafsson till Fotbollskanalen.

Gustafsson menar vidare att det inte är uteslutet med omspel om Norrby får rätt.

- Jag vill inte spekulera, men det går inte att utesluta omspel, om det blir ett ärende så att säga. Det är väldigt öppet, säger han.

Norrby-sportchefen Lasse Nilsson anser i sin tur att det borde kunna bli omspel, även om han inte vet om han hoppas på det utfallet. Nilsson berättar även att Norrby ännu inte lämnat in en protest, men att föreningen kommer att göra det.

- Jag tycker att det här uppfyller alla krav som ställs för omspel, men det är olyckligt. Det hade ju varit bättre med en vettig utgång och att allt gjorts rätt. Men det här är också viktiga grejer. Det är svenska cupen och det är inget vi tar lätt på. Det är även en stor del av säsongen 2021. Det går inte att svara på om detta hade påverkat utgången på matchen, men samtidigt är bytena viktiga under en förlängning och dessutom när tränarstaben planerade som den gjorde för att underlätta för de med krampkänning. Då blir det inte rätt, det kan vi vara helt säkra på, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi vet inte vad vi hoppas på, men det är en tillräckligt stor fråga för att lämna in en protest. Sedan får vi se var vi hamnat.

Nilsson utvecklar även vidare sin bild av händelseförloppet under matchen.

- Vi hade lagt upp en plan för hur förlängningen skulle tacklas och sparade byten. Tidigt i förlängningen gjorde dock domaren klart för oss att det bara var ett byte när vi diskuterade det. Vi ifrågasatte då det, men vi var inte helt säkra, så det var ingen idé att dividera under matchen, säger Nilsson och fortsätter:

- Vi kollade däremot då upp bestämmelserna, som skickades ut från SvFF innan svenska cupen drog igång, och jag var 99 procent säker på att vi hade rätt, men det gick inte att ta den diskussionen under matchen. Vi gjorde ändå ett försök med ett fjärde byte, men det gick inte igenom.