C More sänder uppskjutna cupderbyt

IFK Göteborg-Gais ska återupptas klockan 14.00 under tisdagen, inför tomma läktare. Men matchen kommer att sändas av C More.

Under måndagskvällen spelades första halvlek av cupderbyt mellan IFK Göteborg och Gais på Bravida Arena. Men tidigt in i den andra halvleken bröts matchen på grund av att raketer fyrats in på planen från Blåvitt-läktaren bakom ena målet. Efter ett så kallat matchmöte (som de båda klubbarna, domarna, förbundet och polisen närvarade vid) fattades beslutet att inte återuppta matchen under måndagen, delvis på grund av att Gais-målvakten Marko Johanssons öra tagit skada av en smällare.

Matchen kommer spelas klart, men under tisdagen och inför tomma läktare. Derbyt kommer att återupptas klockan 14.00 och C More kommer sända drabbningen.

Kanalen som gäller? Sportkanalen. Matchen kan även streamas via cmore.se.