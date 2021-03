Christiansen efter MFF:s fiasko i cupen: "Vi kan inte göra mål"

Adnan Maric chockade MFF med sitt skruvade skott bakom Marko Johansson efter tolv minuter. Malmö FF inledde då en belägring av Gais planhalva i första halvlek, men kom inte närmare än två stolpträffar före halvtid. Superettan-laget Gais höll undan och vann med matchens enda mål efter mängder av missade MFF-lägen.

- Ganska enkelt så är det inte tillräckligt bra. Jag tror inte att vi har tillräckligt med tid till att analysera matchen och gå in i detalj. Huvudpoängen är att det inte är godkänt att vi förlorar andra matchen i rad. Men man måste också gå in och analysera i matchen, och se vad vi gör bra och mindre bra. Hade vi gjort mål på våra chanser så hade vi stått här med 2-1 eller 3-1, och då hade vi haft ett annorlunda snack just nu. Gör man inte mål uppstår det snacket.

Christiansen åkte själv ut efter en stämpling i den 79:e minuten, som innebar 30-åringens andra varning i matchen. På frågan om korten var korrekta svarar Christiansen:

- Det vet jag inte. Domaren gör generellt ett fint jobb. Det första är mer en reflex, i en tät kontakt kan man prata om man ska ge gult kort eller ej. Men ger han gult på den så måste han ge gult på en av deras spelare som gör exakt samma sak. I den andra situationen försöker jag gå efter bollen. Han skriker och försöker sätta press på domaren. Jag har inte sett sitautionen igen men min intention är att gå efter bollen. Jag tycker också att jag träffar bollen. Men jag ska inte säga om det var rätt eller fel.

Efter premiärfiaskot mot Västerås SK (1-2) innebär kvällens förlust att MFF är utslaget ur svenska cupens gruppspel inför den avslutande omgången. Anders Christiansen svarar på om det lägger extra press på den regerande svenska mästaren:

- Nu har vi sex veckor på att räta upp detta. Det kanske är bra. Vi ska jobba, analysera, och förbättra sakerna vi inte gör bra just nu. Vi får se positivt på det.