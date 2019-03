Christiansen: ”Inte rättvist att Öster vann – men inte acceptabelt att vi förlorar”

Malmö FF har åkt ur svenska cupen på några spektakulära sätt de senaste åren. 2016 spelade de cupfinal mot Häcken, hade ledningen med 2-0 i halvtid, men förlorade. Några månader senare åkte de ur kvalet mot division 1-klubben Landskrona. Förra hösten var det ny cupfinal, men då blev det 3-0-förlust mot Djurgården.

Det här året kan det bli en återupprepning av 2013, det vill säga att MFF åker ur efter att ha slutat efter Öster i gruppen. MFF förlorade mot Öster i måndags (1-2), en förlust som sved och som gör att det räcker med en poäng för Öster – mot Degerfors – för att gå vidare. MFF möter Falkenberg, och även om något av lagen vinner så kanske det inte räcker. Bägge lagen ligger tre poäng efter Öster.

- Det är bra nu, men det var tufft efter matchen och dagen efter. Besviken att vi inte gör en bättre prestation än vi gör. Vi försöker få ut det på träningsplan den här veckan. Det är inte mycket mer vi kan göra än att vinna i morgon, med fler än ett mål, säger Anders Christiansen om Österförlusten.

- Jag tycker inte det är rättvist att de vann. Det innebär inte att det är acceptabelt att vi förlorar, men det är ingen krisstämning. Vi har presterat taktiskt och konditionsmässigt jättebra mot Chelsea. Vann inte. Vann mot Degerfors.

- Vi respekterar det och tar det seriöst, och vet att det inte är acceptabelt.

När det gäller Falkenbergs FF så har de också haft några svårare år i cupen. De har åkt ur kvalet tre av de fem senaste åren, och slutat tvåa i gruppen de två andra åren. De ligger nu trea i gruppen eftersom även de förlorade mot Öster med 2-1. Hans Eklund berättade för Hallands Nyheter att det är ett tungt skadeläge i truppen.

- Det är väl många här som är på väg tillbaka, men inte riktigt är matchklara. Så det blir en tunn trupp mot Malmö, sa han till HN efter fredagens träning.

Det är också anfallsbrist i bägge lagen. MFF saknar Guillermo Molins och Markus Rosenberg på grund av skador. FFF har tappat fjolårets anfallspar i Chisom Egbuchulam och Erik Pärsson, och det enda nyförvärvet på topp – Nsima Peter – har ännu inte kunnat spela.

Mot Degerfors senast var därför anfallsparet Edi Sylisufaj, en 18-åring som förra säsongen spelade 50 minuter i superettan, tillsammans med egentliga mittfältaren Anton Wede som släpande anfallare. Enligt HN så kan tidigare Häckenspelaren John Chibuike vara på väg in som nyförvärv där, men han är inte klar.

Du ser mötet mellan Malmö FF och Falkenberg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark i dag 16:00.

MFF:s preliminära elva: Dahlin – Nielsen/Lewicki, R.Bengtsson, Safari – Vindheim, Christiansen, Bachirou, Gall, Traustason – Antonsson, Strandberg

FFF:s senaste elva: H.Nilsson – P.Karlsson, Joza, T.Karlsson, J.Ericsson – Lassgård, Björkengren, Mathisen, Englund – Sylisufaj, A.Wede