Cupskrällarna: HIF och Östersund utslagna ur cupen

Hvetlanda GIF-Varbergs Bois 1-5

IFK Lidingö-Akropolis IF 1-2 (efter förlängning)

Skiljebo SK-Jönköpings Södra 3-1

Ytterhogdals IK-Vasalunds IF 3-2

Ängelholms FF-Norrby 3-2 (efter förlängning)

Arameisk-Syrianska IF-IK Brage 0-1 (efter förlängning)

FC Rosengård-Trelleborgs FF 0-3

Husqvarna FF-Östers IF 0-3

IK Oddevold-Falkenbergs FF 2-3 (efter förlängning)

IK Sleipner-Degerfors IF 1-8

Karlslunds IF HFK-Djurgårdens IF 0-4

Lunds BK-Kalmar FF 1-3 (efter förlängning)

Mjölby AI FF-Örgryte IS 1-2 (efter förlängning)

Qviding FIF-Mjällby AIF 0-1

Räppe GoIF-Halmstads BK 0-3

Sollentuna FK-Västerås SK 2-1

Ullareds IK-IFK Värnamo 0-3

Utsiktens BK-BK Häcken 1-5

Värnersborgs IF-Gais 5-6 (efter straffar)

Värmbols FC-IFK Norrköping 0-4

IF Brommapojkarna-Östersunds FK 2-1

Eskilsminne IF-Helsingborgs IF 3-2

* De fetmarkerade lagen har tagit sig vidare till svenska cupens gruppspel