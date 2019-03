Dif-mittfältaren: "Känns bra med derby - vår ambition är att försvara guldet"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgården lottades mot Hammarby i svenska cupens kvartsfinal och Dif-mittfältaren Haris Radetinac menar att det känns inspirerande att inleda cupslutspelet med ett derby.

- Det känns bra med derby och det är alltid roligt att spela sådana matcher, säger han till Fotbollskanalen.

Trots att Djurgården kunde ha fått en lättare lottning i kvartsfinalen ville Radetinac ha ett derby inför lottningen.

- Absolut. Det är de matcherna man längtar till att spela. De matcherna är roligast.

Vad tror du om era chanser att ta er vidare?

- Vår ambition är att försvara guldet. Vi har vunnit alla tre matcher i gruppen och känt oss starka. Det är väl ingen tvekan om att vi går för seger.

Har du sett något av Hammarby och vad har du att säga om deras insats hittills?

- Jag har faktiskt inte sett en enda match om jag ska vara ärlig. De är vidare, men jag vet inte hur de har spelat.

Vad tror du blir viktigt i matchen mot Hammarby för att ni ska ta er vidare?

- Det är som alla derbyn. Det gäller att gå ut och ge allt man har och vara starkare i närkamperna och duellspelet. Det är det viktigaste. Sen ska vi försöka spela vårt spel. Vi har hemmamatch och har publiken med oss och det är som en tolfte spelare för oss. Det ska vi utnyttja och förmodligen kan vi vinna.

Förra årets derbyn i allsvenskan mellan lagen slutade med en vinst vardera. Hammarby vann mötet i våras med 2-1, medan Djurgården vann höstens match med 3-1.

Cupkvartsfinalen spelas nu på söndag och du kan se mötet på C More och streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00