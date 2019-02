Djurgården-kugge tillbaka i full träning: "Formen kommer snabbt tillbaka"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgårdens norske mittfältskugge Fredrik Ulvetstad, 26. har under försäsongen dragits med skada. Norrmannen, som under fjolåret spelade 22 matcher från start i allsvenskan, har i och med det också missat Dif:s två första matcher i svenska cupen. Men nu kommer ett glädjebesked. Djurgården skriver på sin hemsida att Ulevstad var med på hela lagets träningspass under tisdagen.

- Det känns bra, säger norrmannen till DIFTV och fortsätter:

- Jag är hyfsat trött, men formen kommer snabbt tillbaka så det är ingen fara.

Djurgården spelare sin nästa match i svenska cupen på söndag mot Elfsborg.

Mötet mellan Djurgården och Elfsborg på söndag sänds i Sportkanalen och streamat på cmore.se Matchstart 15.00.