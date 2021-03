Djurgården saknar flera viktiga spelare - Asoro kan göra debut

Djurgården spelar den avgörande cupmatchen mot Kalmar FF under lördagen. Förlust 5-0 är det som krävs det att Dif ska tappa avancemanget. Under fredagen stod det klart att de drabbats av ett coronautbrott.

Nu, på matchdag, meddelar klubben att Jacob Une Larsson, Magnus Eriksson och Aslak Witry utgår från truppen. Samtidigt som Linus Tagesson, Mattias Mitku och Joel Asoro ansluter till truppen. Vilket betdyer att nyförvärvet Joel Asoro kan göra debut.

Matchen spelas under lördagen med start 17.00. Den går att se via C More Fotboll eller streama på Cmore.se.