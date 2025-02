Djurgården segrade i cuppremiären

Hammarby IF

Östers IF

Avsparken mellan Djurgården och Sandviken i lagens första gruppspelsmatch i svenska cupen sköts fram med en kvart. På grund av att gästerna anlänt senare än tänkt till 3Arena.

Till sin tävlingsdebut som tränare för Djurgården valde Jani Honkavaara att starta med Patric Åslund istället för Tobias Gulliksen som "tia", och det blev tidigt ett lyckodrag.

För bara 30 sekunder in i matchen nickade Åslund in 1-0 från nära håll, efter att Tokmac Nguen tagit sig runt på vänsterkanten och slagit in bollen i boxen.

- Jätteskönt. Alla mål är bra mål. Det var super, sa Åslund till TV4 Play i paus.

I den fjärde minuten var sedan Oskar Fallenius nära att öka på till 2-0 för Djurgården, men hans avslut inifrån straffområdet gick tätt utanför.

Annons

Redan i den 25:e minuten drabbades annars Djurgården av ett bakslag. Mittfältaren Rasmus Schüller tvingades kliva av. Då byttes Daniel Stensson in.

Djurgården skapade flera farligheter innan pausvilan. Exempelvis täcktes ett skott från Deniz Hümmet bort till hörna när forwarden fick ett jätteläge att göra 2-0.

Sandvikens hetaste möjlighet att göra mål dök upp i den 36:e minuten. Då sköt Kasper Harletun över efter ett inspel från vänsterkanten.

Slutskedet av den första halvleken handlade dock mest om gruff, varningar och hett temperament på spelare och ledare.

- Det blev lite dueller som skapade irritation. Och vi smällde på. Det är inget konstigt, sa Patric Åslund i paus.

I andra halvlek brände Tokmac Nguen två frilägen, efter framspelningar av Jacob Rinne respektive Nino Zugelj. Men Djurgården lyckades lösa en seger ändå.

Annons

Forwarden Deniz Hümmet, som är högaktuell för en flytt till Gamba Osaka (enligt japanska uppgifter är han "klar" för klubben), gjorde 2-0 efter en hörna i den 58:e minuten. Därmed kan han ha avslutat sin karriär i Djurgården genom att göra mål.

Expressen hävdar att Hümmet köps loss från Djurgården för drygt 25 miljoner kronor, inklusive bonusar.

- Jag lever för dagen. Jag är här och nu. Jag är en Djurgården-spelare. Jag gör allt för Djurgården till den dagen jag inte spelar i Djurgården, säger Hümmet till TV4 Play efter matchen.

- Ni får ta det med Bosse (Andersson, sportchef). Han har koll.

Samme Hümmet gjorde ett 3-0-mål i den 86:e minuten men den fullträffen dömdes bort. Enligt arenans speaker på grund av att domaren Victor Wolf bedömt att bollen träffat honom innan anfallet slutfördes.

Härnäst väntar Oddevold på bortaplan i svenska cupens gruppspel för Djurgården. Sandviken ska ta sig an IFK Göteborg, som slog Oddevold med 2-0 under söndagen.

Annons

Djurgårdens lag: Jacob Rinne - Adam Ståhl, Miro Tenho, Jacob Une, Keita Kosugi - Hampus Finndell (Nino Zugelj 67), Rasmus Schüller (Daniel Stensson 25) - Oskar Fallenius (Albin Ekdal 67), Patric Åslund (Tobias Gulliksen 67), Tokmac Nguen (Santeri Haarala 80) - Deniz Hümmet.

Sandvikens lag: Hannes Sveijer - Kasper Harletun (Olle Samuelsson 67), Gustav Thörn, Emil Engqvist - Johan Arvidsson, Daniel Söderberg, Mohammed Mahammed (Liam Vabö 60), Adam Kiani - Moonga Simba (Linus Tagesson 73), Kim Käck Ofordu (William Thellsson 60), Oscar Sjöstrand (Pontus Carlsson 73).