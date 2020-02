Drömstart för IFK Göteborg i cupen - utnyttjade försvarsmisstag mot VSK

GÖTEBORG. Inte en seger på de fyra första träningsmatcherna. Men idag kom årets första seger för IFK Göteborg och det i cupmatchen mot superettanlaget Västerås SK. Blåvitt behövde inte förta sig utan vann komfortabelt med 2-0 inför 2 511 åskådare på Valhalla IP. - Jag tycker allting klaffar i dag, säger Tobias Sana till C More.

IFK Göteborg fick en smakstart och tog ledningen i tolfte minuten. Det började med att Giannis Anestis slog iväg en långboll. Medan VSK:s lagkapten Sean Sabetkar stod och sov tog Giorgij Charaisjvili hand om Anestis passning och rullade enkelt in ledningsmålet.

En kvart senare utnyttjade Blåvitt ytterligare ett försvarssjabbel. Alhassan Yusuf snodde bollen av Kevin Custovic utanför straffområdet. IFK:s lagkapten för dagen, Robin Söder, fick sedan bollen av den unge nigerianen och förpassade bollen i nät via ett VSK-ben.

I 38:e minuten hade VSK en frispark från Samuel Leach Holm som boxades bort av Anestis. Två minuter senare fick Tobias Sana ett friläge, men prickade stolpen. IFK Göteborg var inte sena att ta till vara på de misstag som VSK bjöd på och gick till pausvila i 2-0-ledning.

Tobias Sana skapade den första chansen i andra halvlek. I 52:a minuten fick han bollen av Giorgij Charaisjvili och drog till, men Anton Fagerström i VSK-målet svarade för en fin reflexräddning.

I 63:e minuten gjordes matchens första byte och det var gästerna som stod för det. Jesper Florén kom in istället för Pedro Ribeiro. Elva minuter senare ersatte Hosam Aiesh Sargon Abraham i Blåvitt. Med en kvart fick Tobias Sana ett hyfsat läge men sköt utanför. Direkt efteråt bytte VSK in Ahmed Awad istället för Douglas Karlberg.



I 78:e minuten fick Sana ett nytt läge men även denna gång gick avslutet utanför högra stolpen. Sedan gjorde VSK sitt sista byte. Pontus Fredriksson gick ut och ex-öisaren David Engström kom in. Och på stopptid kom IFK-talangen Noah Alexandersson in istället för Robin Söder. På det stora hela var andra halvlek ett sömnpiller. Blåvitt kontrollerade händelserna och vann med 2-0.

- Sett till 90 minuter tycker gör vi en bra match, vilket vi inte har gjort i de andra försäsongsmatcherna. Då har vi kanske haft 45 där vi stundtals varit riktigt bra. Men i dag gör vi det riktigt bra i 90 minuter och skapar mycket chanser. Att vinna med 2-0 är skönt. säger Tobias till C More efter matchen.

Han fortsätter:

- Jag tycker allting klaffar i dag och vi gör det riktigt bra.

IFK Göteborgs startelva:

Anestis - Toko, Da Craca, Calisir, Wernersson - Erlingmark, Yusuf - Abraham, Sana, Charaisjvili - Söder



Västerås SK:s startelva:

Fagerström - Leach Holm, Sabetkar, Svensson, Fredriksson, - Videhult, Ribeiro, Custovic, Skogh - Karlberg, Span