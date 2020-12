Efter byteskaoset i cupen - Utsikten får rätt: "Rättvisa har skipats"

Ettan-laget Utsikten slog i början av oktober ut superettan-laget Norrby i svenska cupen. Utsikten avgjorde i den 118:e minuten i förlängningen, men efter matchen skickade Borås-laget in ett överklagande till Svenska Fotbollförbundet.

Anledningen är att den assisterande domaren meddelade tidigt att lagen "bara" fick göra ett byte under förlängningen, något som Norrby satte sig emot, då laget enbart hade gjort två byten under ordinarie tid - och därför ville göra två byten under förlängningen, vilket föreningen även hade stöd för i SvFF:s regelverk. Norrby fick sedan rätt av SvFF:s tävlingskommitté, som meddelade att matchen ska spelas om.

Nu rapporterar Göteborgs-Posten att det i stället står klart att det inte blir omspel, och att Utsikten får en plats i svenska cupens gruppspel nästa år. Utsikten överklagade nämligen tävlingskommitténs beslut till överklagandenämnden, som gett föreningen rätt. Utsikten får därmed för första gången delta i cupgruppspelet 2021.

- Rättvisa har skipats. Det har fått avgöras på planen och det är oerhört rättvist, det är vad jag känner spontant, säger Utsiktens manager Bosko Orovic till GP och fortsätter:

- Det kändes högst osannolikt att överklagan inte skulle gå igenom, men man vet aldrig. Det är klart att oron fanns där eftersom de fick rätt första gången, vilket vi tyckte var konstigt. Men vi har spelat efter lika förutsättningar, det har varit lika för båda lagen. Båda lagen visste reglerna från början, det hade varit en annan sak om så inte var fallet. Men nu var det så.

Anledningen till att överklagandenämnden har tagit ett annat beslut än tävlingskommittén är, enligt Aftonbladet som tagit del av beslutet, att nämnden anser det inte finns tillräckligt starka skäl för att matchen ska spelas om, då nämnden anser att slutresultatet inte påverkats tillräckligt mycket av domarnas misstag. Däremot menar nämnden att Norrby har rätt i att föreningen borde ha fått göra fyra byten.

Norrbys sportchef Lasse Nilsson har bett om att få återkomma med en kommentar.